Animali Fantastici e dove trovarli: su Italia1 la prima avventura di Newt Scamander. Trama e trailer

Giovedì 10 marzo 2022 va in onda su Italia1 Animali Fantastici e Dove Trovarli. Scopri la trama, le curiosità ed il cast della pellicola in onda a partire dalle 21:20.

Giovedì 10 marzo 2022 su Italia1 continua il ciclo dedicato ai personaggi nati dalla magica penna di J.K. Rowling. Dopo la conclusione della lunga saga dedicata ad Harry Potter questa volta tocca a Newt Scamander scendere in campo per mostrarci le sue magiche gesta. Il magizoologo è il protagonista della pellicola Animali Fantastici e Dove Trovarli in onda sul canale a partire dalle ore 21:20, quando ci verrà mostrato il suo viaggio per lasciare l’Inghilterra per New York in compagnia della sua valigia magica con dentro numerose creature fantastiche che per un incidente provocheranno un gran trambusto in città.

Animali Fantastici e Dove Trovarli: le curiosità ed il cast del film

Animali fantastici e dove trovarli (dal titolo in lingua originale di Fantastic Beasts and Where to Find Them) è un film del 2016 diretto da David Yates e scritto da J. K. Rowling. Per il regista si tratta di un ritorno a mettere mani nelle questioni magiche create dall scrittrice dopo aver diretto Harry Potter e l’Ordine della Fenice, Harry Potter e il Principe Mezzosangue, Harry Potter e i Doni della Morte (Parte 1 e Parte 2), con la stessa la Rowling a curare la sceneggiatura.

Il film è ispirato dall’omonimo libro che di fatto apre la nuova saga legata al mondo magico di Hogwarts e dintorni, e ci mostra sotto forma di un prequel gli eventi successi 70 anni prima della serie di Harry Potter. Protagonista indiscusso del film capace anche di vincere il Premio Oscar per i migliori costumi è Newt Scamander, interpretato da Eddie Redmayne.

I personaggi al suo fianco interpretati dai conosciuti Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller, Samantha Morton, Jon Voight, Carmen Ejogo e Colin Farrell, oltre al chiacchierassimo Johnny Depp.

Animali Fantastici e Dove Trovarli: la trama del film

La trama del film prende il via nel 1926 quando il magizoologo Newt Scamander desidera lasciare l’Inghilterra alla volta di New York con un compito ben chiaro in mente e numerose creature fantastiche racchiuse in una magica valigia.

Per errore però la sua valigia finisce nelle mani del babbano Jakob Kowalski, un aspirante pasticcere che finisce con il liberare tutte le creature racchiuse dentro, violando lo Statuto di Segretezza, dei maghi, causando il panico in città e mettendo Newt in seri guai.

Una delle creature della valigia avrebbe infatti ucciso un senatore importante che in realtà è stato colpito da un altro essere che si scoprirà collegato con i temibile mago Grindelwald, che sta tramando alle spalle di tutti per realizzare il suo piano criminale.