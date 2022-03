Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2: su Italia1 va in scena lo scontro finale dell’intera saga

TV e Spettacolo

Giovedì 3 marzo 2022 Italia1 porta a termine il ciclo dedicato ad Harry Potter ed alla sua lotta contro il signore oscuro mandando in onda l’ottavo ed ultimo capitolo della saga. In Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2 per l’amato protagonista è ormai arrivato il momento di combattere e sconfiggere Voldemort una volta per tutte ma la missione ovviamente non sarà così semplice. Il perfido antagonista sembra avere la vittoria in pugno dopo essersi impossessato della bacchetta di Sambuco ma Harry ed i suoi amici hanno ormai capito che per sconfiggerlo devono distruggere gli ultimi horcrux rimasti, anche a costo di dare in cambio la propria vita.

Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2: il cast e le curiosità della pellicola

Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2 (in lingua originale dal titolo di Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2) è un film del 2011 diretto da David Yates, lo stesso regista che si era occupato della parte finale della saga dirigendo tutti e quattro gli ultimi film.

La pellicola è ovviamente la seconda parte dell’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di J.

K. Rowling che mostra per l’ultima volta le gesta del maghetto più famoso del cinema, anche se in futuro il mondo magico di Hogwarts e dintorni ritornerà nella saga prequiel di Animali Fantastici.

Il film è stato capace di conquistare il pubblico di mezzo mondo, come dimostra il fatto che sia il quattordicesimo maggiore incasso nella storia del cinema, grazie all’aver portato a termine le vicende dei personaggi interpretati da Daniel Radcliffe, Emma Stone, Rupert Grint, Alan Rickman, l’indimenticato Severus Piton dell’intera saga, oltre a Michael Gambon che interviene con i fondamentali spezzoni dedicati ad Albus Silente.

Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2: la trama

Harry Potter sta dando la caccia agli ultimi horcrux rimasti e chiede aiuto agli amici di un tempo rifugiatisi nell’ormai poco sicura Hogwarts. Il mago dovrà affrontare una lotta contro il tempo per distruggere gli ultimi manufatti, proprio mentre Voldemort ha radunato le sue fila fuori dalla scuola ed è pronto all’assalto finale che gli farebbe vincere la unga battaglia.

Mentre sul campo di battaglia infuria la lotta tra Mangiamorte e difensori della scuola, Harry capisce che l’unico modo per mettere fine alla guerra è il suo sacrificio. Quando lui e Voldemort saranno l’un contro l’altro armato, in soccorso di Harry arriverà uno dei doni della morte che gli farà comprendere quale è l’ultimo horcrux rimasto per sconfiggere per sempre il signore oscuro.