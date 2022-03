Jessica e Lulù Selassié si scontrano al GF Vip, tensione alle stelle tra le due sorelle: cos’è successo

Grande Fratello

Questa sera andrà in onda l'ultimo appuntamento con il Grande Fratello Vip e la tensione tra i gieffini è ormai alle stelle, soprattutto tra Jessica e Lulù Selassié, protagoniste in queste ore di una discussione piuttosto accesa

Senza dubbio la finale del Grande Fratello Vip ha reso tutti più nervosi e anche le sorelle Selassié hanno iniziato a discutere animatamente. Jessica e Lulù in queste ore si trovavano in cucina e, complice sicuramente anche il clima teso che si respira per la puntata di questa sera, hanno iniziato a litigare a causa di un dolce. Come succede spesso la situazione è degenerata e alla fine le due sono arrivate a dirsi anche parole piuttosto pesanti.

Lo scontro tra Jessica e Lulù Selassié: tutto a causa di un dolce

Non è facile riuscire a mantenere i nervi saldi quando si avvicina una diretta del Grande Fratello Vip, men che mai se si tratta della finale del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Lo sanno bene le sorelle Selassié, che in queste ore si sono lasciate andare ad una discussione piuttosto accesa in cucina.

Lulù e Jessica erano infatti alle prese con un dolce e hanno iniziato a litigare perché Lucrezia sembra non essere precisa e ordinata come la sorella. Quest’ultima l’ha infatti rimproverata di sporcare troppo e, per tutta risposta, Lulù ha iniziato a dirle che avrebbe pulito dopo, rivolgendosi poi a di le guarda da casa: “Si pulisce. Ragazzi scusate, pubblico che ci guarda, ignorate questa scena ridicola e scusatemi se insiste.

Tu non sei normale“.

Jessica però non ha mollato e, anzi, ha prontamente replicato alla sorella: “Fai le cose fatte male come i bambini. Menomale che quando andiamo a casa non ti vedo e non ti sento. Stai sporcando tutto, lo butti tutto fuori” mentre l’altra Selassié continuava a ribadire che avrebbe sistemato tutto alla fine e che stava facendo “Una tragedia come se fosse una cosa grave“.

Ovviamente è improbabile che le due, a causa di un dolce, arrivino a troncare i rapporti una volta uscite dalla casa, però è evidente che anche loro (che nonostante i numerosi litigi si sono sempre mostrate molto unite) stiano soffrendo per il clima teso causato dalla finale del reality.

Finale Grande Fratello Vip: chi sono i finalisti del reality show

Come anticipato, questa sera andrà in onda l’ultimo appuntamento con il Grande Fratello Vip e il pubblico scoprirà quale degli inquilini si è infine meritato la vittoria.

Mentre sui social proseguono le polemiche per gli ultimi eliminato – fino a qualche settimana fa sembrava che fosse Soleil Sorge l’unica possibile vincitrice del reality – si lanciano anche i primi pronostici sul possibile vincitore.

Come fanno notare diversi portali di gossip, nonché gli utenti social, gli occhi sono tutti puntati proprio sulle sorelle Selassié. Lulù è stata la seconda ad essere annunciata finalista del reality, subito dopo Delia Duran – contro cui nessuno sul web avrebbe scommesso – mentre la sorella in queste ore ha ricevuto moltissima solidarietà per le parole di Barù Gaetani.

Oltre alle due donne, anche Barù e Davide Silvestri sono stati confermati in finale in questi ultimi giorni; il più grande dubbio, dunque, al momento rimane su Jessica e Giucas Casella, che questa sera dovranno affrontare l’ultima eliminazione prima che il vincitore sia proclamato.