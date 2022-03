Kekko dei Modà, la foto con il cugino Davide Silvestri in hotel per festeggiare dopo la finale del GfVip

Grande Fratello

Anche la sesta edizione del Grande Fratello Vip ha chiuso i battenti. Kekko dei Modà ha voluto aspettare il cugino Davide Silvestri, secondo classificato, in hotel per festeggiare.

La sesta edizione del Grande Fratello Vip si è finalmente conclusa, dopo 6 lunghi mesi, decretando Jessica Selassiè come vincitrice. Sul secondo scalino del podio si è posizionato Davide Silvestri. Suo cugino Kekko dei Modà ha voluto aspettarlo in hotel per festeggiare il traguardo raggiunto.

Kekko dei Modà festeggia Davide Silvestri in hotel

È calato il sipario sul reality per eccellenza, nominando Jessica Selassiè vincitrice del GF Vip, la più lunga nella storia del reality. Chi ha visto la puntata finale ha potuto vivere un grande clima di festa. Questo ha oltrepassato lo studio e persino la Casa più spiata d’Italia per giungere nell’hotel in cui gli ormai ex coinquilini si sono ritrovati per passare l’ultima notte di festeggiamenti tutti insieme.

Ad attendere il secondo classificato, Davide Silvestri, in hotel vi era anche suo cugino Kekko, frontman dei Modà, che lo ha sempre sostenuto da lontano. Kekko, infatti, non ha mai voluto presenziare in studio durante le puntate del reality e nemmeno entrare in Casa per fare una sorpresa al cugino. Ma lo ha sempre supportato e incoraggiato nel suo percorso al Grande Fratello Vip.

Stanotte gli ex concorrenti erano tutti insieme in hotel,Barù ha conosciuto la famiglia di 🍞 #jeru #jessvip pic.twitter.com/s1UyQXQMCj — Mery (@goddessofnight_) March 15, 2022

Kekko dei Modà e i messaggi per il cugino Davide Silvestri

Poco prima della puntata finale Kekko ha scritto un messaggio su Twitter e Instagram per sostenere il cugino Davide Silvestri e dimostrargli tutto l’orgoglio che prova nei suoi confronti.

Il tweet in questione recita: “Ti ho seguito in silenzio per 6 mesi perché volevo percorressi questa strada da solo, e solo con le tue forze sei riuscito ad arrivare fino alla fine.

Sono veramente orgoglioso di questo risultato meraviglioso e meritato“.

Ti ho seguito in silenzio per 6 mesi perché volevo percoressi questa strada da solo, e solo con le tue forza sei riuscito ad arrivare fino alla fine.

Sono veramente orgoglioso di questo risultato meraviglioso e meritato! pic.twitter.com/JU30AljtwG — Modà (@rockmoda) March 14, 2022

Kekko non ha mai voluto presenziare al Grande Fratello Vip, ma ha comunque sempre supportato il cugino a suo modo. In un’intervista a Casa Chi aveva dichiarato che andare in puntata al reality “sarebbe stata un’arma a doppio taglio per lui (Davide Silvestri, ndr).

Avrei potuto portare i miei fan a votarlo, ma avrei potuto anche creare un’antipatia nei suoi confronti”.