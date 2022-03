Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié insieme dopo il Grande Fratello Vip6: la dichiarazione del nuotatore

Grande Fratello

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié si sono trovati dopo la finale del reality show. I due si sono allontanati insieme in auto e il nuotatore si è detto innamorato.

La sesta edizione del Grande Fratello Vip6 si è conclusa con una scoppiettante serata finale e la vittoria di Jessica Selassié. La maggiore delle tre principesse, infatti, ha nettamente battuto, al televoto finale, Davide Silvestri, che si è piazzato al secondo posto.

La sorella Lulù Selassié è arrivata, invece, solamente quinta nella battaglia finale. La principessa è stata sconfitta dallo stesso Davide Silvestri, con cui c’erano stati, in precedenza, dei forti scontri. La fidanzata di Manuel Bortuzzo, però, ha ricevuto una bella sorpresa dal nuotare durante la puntata finale del reality show.

Dopo la fine della diretta televisiva dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip6, Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié sono andati via insieme.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié: la storia d’amore al GF Vip6

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié sono una delle coppie che si sono formate durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip. I due concorrenti hanno avuto un primo periodo di forti scontri nella Casa. Il nuotatore, infatti, mal sopportava la gelosia e la vicinanza eccessiva della ragazza. In seguito, tra la coppia, si è creato uno stretto legame. Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié hanno, anche, deciso di andare a vivere insieme.

Una casa, che il nuotatore ha già trovato, come svelato nel corso della puntata finale del reality show.

Manuel Bortuzzo, nella penultima puntata del GF Vip6 ha, anche, avanzato la possibilità di creare una famiglia con la principessa. Lo sportivo non può avere figli in modo naturale, ma i due pensano alla fecondazione assistita.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié finalmente insieme

Nel corso della puntata finale del Grande Fratello Vip6, Lulù Selassié ha potuto riabbracciare Manuel Bortuzzo.

Il nuotatore ha organizzato una sorpresa emozionante alla principessa. Manuel Bortuzzo, infatti, ha suonato il pianoforte per la fidanzata, cantando la loro canzone d’amore: “22 Settembre” di Ultimo.

Anche dopo la puntata finale del Grande Fratello Vip6, la principessa e il nuotatore non si sono separati. Dopo aver partecipato ai festeggiamenti per la vincitrice Jessica Selassié, i due, infatti, si sono allontanati in auto insieme.

In una story, pubblicata da Manuel Bortuzzo, i due cantano in auto la hit “Mi fai impazzire” di Blanco e Sfera Ebbasta e, poi, il nuotatore bacia la fidanzata. La didascalia scelta dallo sportivo non lascia spazio a dubbi: “Ti amo“.