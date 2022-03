Wanda Nara hackerata, diffusi foto e messaggi privati: “Non mi nascondo”. Le avances del giovane calciatore

Wanda Nara sotto attacco da parte di hacker che hanno violato i suoi profili social, seguiti da milioni di follower dell’imprenditrice e moglie di Mauro Icardi. Tra i messaggi rubati e finiti su Internet ci sono alcune conversazioni private, sia con China Suarez, presunta amante del marito di Wanda Nara, sia gli apprezzamenti di un giovane calciatore che avrebbe provato a catturare l’attenzione della procuratrice sportiva. Nara racconta l’accaduto e, pur rammaricandosi per l’intrusione subita, dichiara di non avere nulla da nascondere.

Wanda Nara hackerata: online le chat private dell’imprenditrice

Wanda Nara torna a far parlare di sé, dopo i guai giudiziari e amorosi che l’hanno portata in prima pagina durante lo scorso anno.

L’imprenditrice ha infatti subito un hackeraggio dei suoi profili social, come ha raccontato nelle sue Storie su Instagram: “Hanno provato fino alle 6, 7 del mattino, a continuare a prendere il mio profilo, a un certo punto non ha funzionato più niente“, commenta, “Ma io non ho niente da nascondere“.

I messaggi del calciatore spasimante di 22 anni

Tra le conversazioni private ci sarebbero anche messaggi inviati da Ezequiel Barco, centrocampista argentino dell’Atlanta United. Il 22enne avrebbe inviato commenti di apprezzamento alle foto di Wanda Nara: “Sei perfetta, mi tieni così“, “Sei così bella“, con varie emoticon di occhi a cuoricino.

L’imprenditrice però sembra non abbia mai risposto al calciatore, non dando seguito alla cotta di Barco, sposato fino a poco tempo fa con la modella Micaela Romero. Proprio l’ex moglie del calciatore ha rivelato a Revista Caras di non esserne sorpresa, spiegando che per simili motivi è arrivata la decisione di separarsi.

Le liti con China Suarez, presunta amante di Mauro Icardi

Non potevano mancare nel novero del bottino degli hacker alcune conversazioni avute con China Suarez, accusata di essere la tentatrice che ha sedotto Mauro Icardi, quasi portando al collasso il matrimonio con Wanda Nara.

“Per quanto riguarda le altre cose che stanno uscendo, non ho molto altro da dire“, ha commentato l’imprenditrice, “Nel momento opportuno ho parlato direttamente con la diretta interessata e non ho problemi con nessuno. Ho avuto la fortuna di poterne parlare, proprio come sto facendo ora. Non mi nascondo e non mi sono mai nasconda da niente e nessuno“.