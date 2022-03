Cristina Chiabotto sarebbe di nuovo in dolce attesa: la famiglia con Marco Roscio potrebbe presto allargarsi

Meno di un anno fa Cristina Chiabotto e Marco Roscio diventavano genitori per la prima volta e davano il benvenuto in famiglia alla piccola Luce Maria. Un momento senz’altro emozionante per la coppia, che potrebbero rivivere molto a breve. Sembra infatti che la modella e conduttrice piemontese sia di nuovo in dolce attesa, stando alle ultime indiscrezioni rivelate nelle ultimissime ore.

Cristina Chiabotto e Marco Roscio presto genitori del secondo figlio: tutti i dettagli

Soltanto a maggio dell’anno scorso Cristina Chiabotto e suo marito Marco Roscio hanno accolto con gioia l’arrivo di Luce Maria, la loro primogenita.

Proprio due giorni fa, tra le altre cose, l’uomo ha compiuto gli anni e la moglie non ha mancato di fargli gli auguri anche sui social sottolineando che questo è stato il suo primo compleanno da papà.

Una gioia che però potrebbe presto “raddoppiarsi”, dal momento che le ultime indiscrezioni parlano di un nuovo bebè in arrivo per la coppia. In queste ore infatti il settimanale Diva e Donna ha diffuso un’indiscrezione secondo la quale la Chiabotto sarebbe nuovamente in dolce attesa. Entrambi, stando a quanto riportato dalla rivista, sarebbero al settimo cielo ma, al momento, non hanno ancora comunicato ai fan la notizia.

Dal momento però durante la prima gravidanza la conduttrice ha voluto condividere la notizia anche sui social, è probabile che nelle prossime ore arrivi il tanto atteso annuncio ai fan.

La storia d’amore tra Cristina Chiabotto e Marco Roscio: dal primo incontro al matrimonio

Cristina Chiabotto, prima di Marco Roscio, è stata a lungo legata all’attore Fabio Fulco, conosciuto durante il programma Ballando con le Stelle. Un amore durato ben 12 anni, che però non si è certo concluso nel migliore dei modi – a lungo e in diverse occasioni lui ha lanciato frecciatine alla sua ex.

La loro relazione si è dunque concluda nel 2017 ma, solo un anno più tardi, la modella ritrovava il sorriso grazie all’imprenditore piemontese.

La donna è sempre stata molto vaga sul loro primo incontro, ma la prima volta che sono stati paparazzati – come riportano diversi siti di cronaca rosa – sarebbe stato in occasione di una loro romantica cavanza a Portofino.

A settembre 2019 Cristina e Marco si sono sposati a Torino con una cerimonia blindatissima di circa 400 invitati; nonostante sia tutto avvenuto lontano dagli occhi indiscreti dei giornalisti, la coppia ha voluto condividere qualche scatto del dolce momento.

Come anticipato, a maggio 2021 è nata la loro primogenita, Luce Maria – nome scelto dalla modella per un motivo molto speciale. Chissà dunque che la piccola presto non conosca il proprio fratellino o la propria sorellina (è ovviamente ancora presto per dirlo).