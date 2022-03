Giallo sul presunto super yacht di Putin a Marina di Carrara: cosa si sa sullo Scheherazade e sull’equipaggio

All’ombra della guerra che si combatte in Ucraina tra Mosca e Kiev, un giallo morde le cronache e riguarda uno dei presunti “tesori” del presidente russo Vladimir Putin. Secondo alcune indiscrezioni, il suo super yacht sarebbe ormeggiato a Marina di Carrara e una delle prove che sia lui il proprietario della lussuosissima imbarcazione “Scheherazade” risiederebbe in alcuni “movimenti anomali” tra i membri dell’equipaggio. Elementi che, però, non risolvono quello che ormai ha assunto i contorni di un giallo.

Lo yacht di Putin agli ormeggi a Marina di Carrara: l’indiscrezione

Lo yacht Scheherazade agli ormeggi nel porto di Marina di Carrara (Massa Carrara) secondo alcuni apparterrebbe proprio a Vladimir Putin.

Una notizia non confermata che, come in una sorta di libro giallo, ogni giorno si arricchisce di nuovi elementi e ombre.

Le sanzioni occidentali contro la Russia – impegnata nell’invasione dell’Ucraina – puntano ad aggredire anche i tesori degli oligarchi in giro per il mondo, e i fari dell’attenzione sono puntati anzitutto sulle ricchezze del leader del Cremlino. Ma è davvero sua l’imbarcazione extra lusso attualmente in Italia? È ancora mistero sulla risposta, in costanza di una serrata caccia all’indizio che ne provi la titolarità.

Come riportato dal New York Times, sono diverse le ipotesi in merito allo yacht ormeggiato a Marina di Carrara, compresa quella che appartenga a un uomo vicino allo stesso presidente russo. Attualmente c’è una sola certezza: il vero proprietario non è stato identificato pubblicamente.

A sostenere che si tratti del mega yacht di Putin è anzitutto un’inchiesta, riferisce Forbes, del team di Alexei Navalny, l’oppositore del presidente oggi in carcere e recentemente destinatario di nuova condanna a 9 anni di reclusione. In un video pubblicato poche ore fa su YouTube, Maria Pevchick e Georgij Alburov – dello staff del dissidente – hanno mostrato che, incrociando i dati sui membri dell’equipaggio dello Scheherazade, sarebbe emersa la presenza di almeno 12 dipendenti dell’Fso, il Servizio di protezione federale che si occupa di tutelare il leader di Mosca, a bordo dello yacht.

Così la fondazione anti corruzione di Navalny avrebbe smascherato il collegamento tra Putin e la misteriosa imbarcazione.

Il giallo dell’equipaggio sullo Scheherazade

Secondo quanto filtrato nelle ultime ore, uno degli indizi a favore dell’ipotesi che sia Putin il proprietario, riporta Ansa, consisterebbe in sospetti “movimenti” a bordo dello yacht.

“Ci sono stati anomali movimenti in questo periodo, da una settimana a questa parte è stato sostituito l’intero equipaggio che prima era quasi tutto russo e adesso è composto solo da inglesi” ha dichiarato all’agenzia di stampa Paolo Gozzani, segretario Cgil di Massa Carrara.

Il cambio di equipaggio osservato rimanderebbe all’indiscrezione diffusa dal team Navalny sulla presunta presenza di agenti segreti Fso per la sicurezza presidenziale tra i membri dell’equipaggio. Ma si tratta, ancora, solo di ipotesi. A fare da contraltare ci sono le dichiarazioni del sindaco di Carrara, Francesco De Pasquale, riportate dal quotidiano La Nazione: “Lo yacht Scheherazade agli ormeggi nel porto di Marina di Carrara non è di Vladimir Putin“.

Un’affermazione che arriva dopo un incontro tra il primo cittadino e i vertici del cantiere sull’imbarcazione attualmente agli ormeggi per manutenzione.

Yacht Scheherazade: quanto varrebbe l’imbarcazione attribuita a Vladimir Putin

Le immagini dell’imbarcazione secondo alcuni riconducibile a Putin hanno fatto il giro del mondo. Il super yacht Scheherazade, riferisce Forbes citando una stima del sito web SuperYachtFan, avrebbe un valore di circa 700 milioni di dollari e sarebbe uno dei 20 più grandi e costosi di sempre.

Lungo 140 metri, sarebbe dotato di ogni comfort e avrebbe 2 eliporti, piscina, spa, un salone di bellezza, una palestra e una pista da ballo, oltre a diverse cabine reali.