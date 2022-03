Carlotta Mantovan, che cosa fa oggi la vedova di Fabrizio Frizzi: la nuova vita con la figlia dopo il lutto

Carlotta Mantovan cambia vita dopo 4 anni dalla morte del marito Fabrizio Frizzi: il trasferimento in Francia per prendersi cura della figlia Stella e dedicarsi alla sua passione per i cavalli.

Carlotta Mantovan, vedova di Fabrizio Frizzi, sta cambiando vita a 4 anni dalla morte del marito. Pare che la giornalista si sia trasferita in Francia con la figlia Stella, almeno per ora, per abbracciare nuove esperienze professionali e di vita.

Carlotta Mantovan, che cosa fa oggi la vedova di Fabrizio Frizzi

Carlotta Mantovan, classe 1982, di Mestre, sta cercando di cambiare vita dopo quel fatidico 26 marzo 2018. Sono ormai passati 4 anni dalla morte per emorragia cerebrale dell’amato marito Fabrizio Frizzi. Un lutto profondissimo che la ex modella e giornalista ha affrontato grazie alla vicinanza di amici e parenti.

Dopo la morte di Frizzi, la Mantovan è rimasta nel mondo della televisione. Ha condotto la rubrica Tutta salute con Michele Mirabella, e Portobello con Antonella Clerici. Oggi, invece, pare che si sia lasciata il mondo dello spettacolo alle spalle.

Carlotta Mantovan, la nuova vita in Francia con la figlia

Secondo quanto riporta Dagospia, Carlotta Mantovan si sarebbe trasferita in Francia con la figlia Stella. Non si sa, tuttavia, se il trasferimento sia definitivo. Se qualche tempo fa la giornalista era comparsa sui social con un nuovo taglio di capelli, nessuno si sarebbe mai aspettato un cambiamento così radicale anche nella vita.

La Mantovan non aveva nascosto, comunque, una certa predilezione per la Francia, dove era stata in vacanza con l’amica Antonella Clerici.

A differenza di quanto si era sussurrato su una possibile collaborazione tra Carlotta Mantovan e Milly Carlucci, la giornalista si starebbe occupando a tempo pieno della figlia. Inoltre, accantonata la carriera, si starebbe dedicando alla sua grande passione, i cavalli. Dalle foto sul suo profilo Instagram, infatti, si vedono post dove compare serena da sola in mezzo ai paesaggi francesi o in intimità con la figlia o insieme ai cavalli.

La figlia, inoltre, starebbe imparando a suonare il pianoforte, come il papà Fabrizio Frizzi.