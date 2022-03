Valentina Ferragni su Instagram, nuovi problemi di salute per la sorella di Chiara: “Pensavo fosse solo una botta”

Proseguono i problemi di salute per Valentina Ferragni, altrettanto celebre sorella dell’imprenditrice Chiara. Dopo il carcinoma e i fibromi, questa volta a rallentare la Ferragni è un brutto incidente di cui ha scoperto solo da poco le conseguenze: Valentina ha riportato una frattura del coccige e su Instagram ha raccontato ai fan la vicenda.

Coccige rotto per Valentina Ferragni: la rivelazione su Instagram

Qualche settimana fa, Valentina Ferragni ha avuto un incidente sulla neve: una caduta, mentre sciava assieme al fidanzato Luca Vezil in Svizzera. Quella brutta caduta, a quanto pare, ha causato più conseguenze di quanto immediatamente rilevabile.

Tramite il suo profilo Instagram, la sorella di Chiara ha fatto sapere di essersi fatta davvero male: “Ancora 3 settimane di bustino e poi finalmente potrò tornare ad allenarmi – ha iniziato a scrivere, per poi aggiungere – p.s alla fine la risonanza magnetica ci aveva preso giusto, ho il coccige rotto“.

Prendendola con umorismo, la quasi 30enne ha poi raccontato: “Sentivo un dolore acutissimo soprattuto quando tossivo, ridevo, dolore quando mi sedevo, dolore quando camminavo un pò. Ma ho continuato a fare tutto come prima pensando fosse solo la botta“.

E ha fatto anche parecchio: “Il giorno dopo essere caduta ho camminato per 15 km in montagna, due giorni dopo sono partita per New York per fare l’intervista e la copertina del New York Times, poi ho fatto le Fashion Week, Milano/Parigi, 2 volte ad Arezzo” rivela.

Dal carcinoma ai fibromi al seno: i problemi di salute di Valentina Ferragni

Su Instagram, ha aggiunto: “Ho capito di avere una soglia del dolore altissima per stare un mese senza antidolorifici e senza preoccuparmi troppo del male. Solo un mese dopo la caduta ho pensato che qualcosa non quadrasse e infatti: ROTTO“. Una caparbietà che era già stata dimostrata nell’ultimo periodo, particolarmente costellato di malanni fisici per Valentina Ferragni.

A novembre, le è stato trovato un tumore maligno, un carcinoma localizzato sulla fronte e rimosso con un intervento chirurgico: “Ad oggi dovrebbe essere guarito al 100%” ha detto a Verissimo.

Poi, però, un altro problema di salute: in una storia IG di pochi giorni fa rivelato che dopo una ecografia mammaria le sono stati scoperti “molti fibromi nel seno (l’ho scoperto perché sentivo una piccola pallina sul bordo del seno) e ora devo farmi controllare ogni 6 mesi per vedere che questi fibromi benigni non si ingrossino”.

Parlarne, da parte sua – come per il cognato Fedez alle prese con un tumore al pancreas – è un modo per sensibilizzare le tante donne che la seguono a fare prevenzione: “Mi raccomando ragazze tenetevi controllate e cercate in primis da sole di capire se qualcosa non va e andate dal medico se sentite nel seno palline o cose strane!”.