Noi la fiction con Lino Guanciale va in onda su Rai1 con la quarta puntata: le anticipazioni della trama

La serie tv continua il suo viaggi con il quarto appuntamento stagionale che prende posto su Rai1 nella prima serata di domenica 27 marzo 2022. A partire dalle ore 21.25 l’amatissimo attore Lino Guanciale e tutti gli altri apprezzati interpreti di Noi, il remake italiano della serie This is Us, tornano in due nuovi episodi dal titolo di La baita e La casa. La fiction ambientata a Torino spera di continuare sulla ottima striscia di ascolti con la quale si sta imponendo come il titolo da battere nella prima serata della domenica, reduce come è dal convincente 15,8% di share fatto registrare dal terzo appuntamento.

Le anticipazioni della trama dei due episodi che compongono la quarta puntata di Noi in onda su Rai1 domenica 27 marzo 2022.

Noi: la quarta puntata in onda su Rai 1

Per il pubblico di Noi il quarto appuntamento con la serie va in scena a partire dalle ore 21:25 di domenica 27 marzo. Rai1 continua a proporre ai suoi affezionati spettatori le vicende intrecciate tra presente e passato che vedono coinvolti i personaggi interpretati da Lino Guanciale ed Aurora Ruffino, volti dei genitori Pietro e Rebecca, che attraverso la loro storia raccontano quaranta anni del nostro Paese.

Il nuovo appuntamento riporterà sui piccoli schermi anche gli altri personaggi interpretati da Dario Aita, Claudia Marsicano, Livio Kone ,ad interpretare i figli della coppia, ed anche gli altri Angela Ciaburri, Leonardo Lidi, Flavio Furno, Timothy Martin, Francesca Agostini.

Noi: la trama della quarta puntata

La baita è il titolo del primo episodio di serata nel quale le attenzioni saranno rivolte verso Daniele. L’uomo è ancora troppo sconvolto per quello che ha scoperto e non sembra per nulla intenzionato a perdonare sua madre.

Verrà investito dallo sconforto e ritorneranno a galla anche i timori e le sofferenze del passato.

Intanto Cate vive un momento no con Rebecca, visto che l’ipotesi di ricorrere ad un bypass gastrico riporta alla luce antichi dubbi e malumori tra le due.

Il secondo episodio di serata avrà il titolo di La casa. Il pubblico sarà catapultato nel passato a metà anni ’80. Pietro e Rebecca saranno mostrati alle prese con la ricerca di un appartamento più spazioso che possa ospitare dignitosamente la loro folta famiglia visto che hanno appreso di come la loro sia una gravidanza gemellare.