Paola Barale sparita dalla tv, somiglia ancora a Madonna? Cosa fa oggi la star degli anni 90

Celebre conduttrice, attrice e showgirl, Paola Barale ha ormai deciso di allontanarsi dalla tv. Al timone di moltissimi programmi degli anni 90 e 2000, ora è una donna molto diversa, ma pur sempre seguitissima sulle sue pagine social. Conosciamo cosa fa Paola Barale oggi, fuori dai riflettori.

Paola Barale: cosa fa oggi lontana dalla televisione

Oggi Paola Barale non è più la showgirl di un tempo, ma è comunque amatissima e seguitissima. Da vari anni, ormai, ha deciso di allontanarsi dal mondo della tv e di non fare più apparizioni, se non in qualche rara occasione. Oggi è molto riservata e non amante del gossip.

Donna sempre carismatica si gode la sua vita quotidiana e a volte la mostra sui social dove è molto seguita. Il suo sogno più grande era quello di tornare a recitare in teatro e l’ha realizzato: è in tournée con lo spettacolo Se devi dire una bugia dilla grossa.

Paola Barale e la sua carriera in tv

Negli anni 90 e 200 ha dominato i programmi Mediaset. Il suo successo non è dovuto solo alla sua bellezza e la sua somiglianza con Madonna, ma più di tutto al suo carisma e alla sua grande professionalità.

L’abbiamo vista come valletta di Mike Bongiorno a La ruota della fortuna e a Tutti x uno e Festival italiano.

Poi alla conduzione di Buona Domenica affiancata da Maurizio Costanzo (questa conduzione l’ha portata anche a vincere il Telegatto nel 1999). La sua carriera poi è proseguita con altri numerosi programmi.

Nel 2008 è l’inviata sul campo nel reality La Talpa, nel 2010 conduce La Pupa e il Secchione con Enrico Papi.

Gli amori tanto chiacchierati di Paola Barale

Paola Barale ha avuto principalmente due storie d’amore che l’hanno portata al centro del gossip. La prima è quella con Gianni Sperti, con il quale è convolata persino a nozze.

La seconda sua relazione d’amore tanto chiacchierata è quella con il modello israeliano Raz Degan.

L’amore tra i due purtroppo poi è terminato e Paola Barale ha sofferto molto di questo. Oggi Paola Barale si dichiara felicemente single.