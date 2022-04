Oroscopo Cancro domani 2 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 2 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Cancro.

Questa giornata sarà molto particolare per tutti voi amici del Cancro, dato che rimetterete in discussione sia voi stessi, sia le situazioni che state vivendo al momento. Sicuramente avete bisogno di staccare la spina per allontanare i pensieri che affollano la vostra mente da un po’ e riuscirete a fare il passo giusto per procedere al meglio. Allo stesso tempo, avvertite anche la necessità di proteggere il vostro territorio ponendo dei limiti ben precisi. Avete paura che l’amore possa risentirne?

Fate le vostre valutazioni ma non esitate a procedere. Lo stesso vale sul lavoro, ma siate cauti: la fortuna potrebbe non essere ben concentrata su di voi.

Oroscopo Cancro, 2 aprile: amore

Il desiderio di mettere ordine nella vostra vita spingerà il partner a chiedervi di superarvi.

Una richiesta inaspettata, che potrebbe bloccarvi, ma non prendetelo come un atteggiamento di rifiuto: servirà solo a rafforzare l’amore che vi lega da tanto tempo. Avete tutte le risorse per superare questo momento di down, l’importante è non farsi prendere dal panico.

Oroscopo Cancro, 2 aprile: lavoro

Da un po’ vi balena in mente l’idea di cambiare lavoro, ma avete paura di lasciare una situazione stabile per lanciarvi verso l’ignoto. Buttatevi, potrebbe essere il momento giusto, ma prendetevi il tempo di fare tutte le valutazioni del caso.

Fare un elenco dei pro e dei contro vi aiuta in qualunque situazione, è uno strumento che utilizzate per tenere la situazione sotto controllo. Non c’è niente di sbagliato, quindi procedete con fermezza.

Oroscopo Cancro, 2 aprile: fortuna

Oggi la fortuna prenderà un giorno di vacanza da voi e, dovendone fare a meno, sarebbe il caso di volare basso e di evitare di compiere il passo più lungo della gamba. Vi si presenteranno dei bivi che potrebbero suggerirvi delle scorciatoie, ma meglio non rischiare: fatevi guidare dal vostro buonsenso e sceglierete la strada giusta.

