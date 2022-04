Oroscopo Capricorno domani 2 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 2 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno.

Il vostro buongusto e le vostre intuizioni non sbagliano mai, quindi seguitele anche oggi. Ultimamente siete più attivi del solito, quindi lanciatevi pure in un nuovo sport che, al tempo stesso, vi aiuti a mantenervi in forma e a liberare la mente. L’amore ha in serbo per voi emozioni intense, quindi preparatevi per viverli con il mood giusto.

Le vostre idee saranno ben accette anche a lavoro, dove ormai siete diventati leader indiscussi. La fortuna vi aiuterà a tirarvi fuori da situazioni imbarazzanti che, per una volta, avrete creato proprio voi (strano ma vero).

Leggi l’oroscopo del 2 aprile per tutti i segni:

Oroscopo Capricorno, 2 aprile: amore

Per i Capricorno single le tendenza astrali stanno architettando delle emozioni davvero intense e passionali. Che sia la volta buona per trovare l’anima gemella?

Le relazioni di coppia, invece, potrebbero subire una battuta di arresto: cosa sta succedendo al vostro amore così apparentemente perfetto? Forse è il caso che cominciate a dare un peso alle parole che dite e a rendervi conto che, spesso, possano ferire il vostro partner. Prima di innescare l’ennesimo conflitto, quindi, cercate di capire cosa volete prima di riferirlo agli altri.

Curioso di sapere come andrà il 2022? Leggi le previsioni di:

Oroscopo Capricorno, 2 aprile: lavoro

La vostra presenza a lavoro è ormai indispensabile e sentite già aria di promozione.

Nell’ultimo periodo siete cresciuti parecchio, acquisendo un’obiettività che vi rende i leader perfetti: agite nell’interesse comune e, a quanto pare, le vostre idee piacciono a tutti. Non saranno troppi questi complimenti per il vostro ego già smisuratamente grande?

Oroscopo Capricorno, 2 aprile: fortuna

La vostra sincerità si trasforma spesso in frasi troppo dirette e, a volte, taglienti. Attenzione, perché oggi vi troverete in profondo imbarazzo con un collega che, di fronte a una vostra considerazione, potrebbe addirittura offendersi. La fortuna vi aiuterà a uscirne fuori abilmente, ma tenetelo a mente per il futuro e cercate di tenere a freno la lingua, se possibile.

Sei curioso di sapere se sei tra i 4 segni più fortunati per l’anno 2022? Scoprilo!