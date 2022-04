Oroscopo Pesci domani 2 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 2 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Pesci.

Il tatto non è il vostro forte, amici dei Pesci, e questo si sa. Anche le persone che vi sono vicine lo sanno, ma ogni tanto sarebbe giusto mettersi anche nei loro panni per comprenderne il punto di vista. Provate a riflettere prima di parlare e agire e vedrete che ve ne saranno riconoscenti, soprattutto in amore.

Qualche dolore muscolare ultimamente vi rende poco concentrati, quindi state attenti a eventuali distrazioni sul lavoro. Non sembra essere un periodo molto fortunato, ma tenete duro e vedrete che tutto si risolverà nel migliore dei modi.

Oroscopo Pesci, 2 aprile: amore

Avete un grande bisogno di amore e, nonostante non siate in grado di dimostrarlo correttamente, il vostro partner lo avverte a tal punto da sentirsi sopraffatto. Perché non buttate via la maschera, cari Pesci, per lasciarvi andare e mostrarvi per quello che siete realmente?

L’amore apprezza la sincerità e le persone che vi amano potranno solo apprezzare questo gesto. Provateci!

Oroscopo Pesci, 2 aprile: lavoro

In ufficio si respira aria di litigio e i vostri colleghi sono attanagliati dal malumore. Dato che non siete in piena forma, tenetevi lontani da discussioni e da altre distrazioni che potrebbero ostacolare il vostro lavoro. Se vi sentite troppo disturbati evitate di iniziare progetti importanti, altrimenti rischiereste di fare solo pasticci.

Nel caso in cui fosse possibile, sarebbe meglio optare per una bella giornata di smart-working.

Oroscopo Pesci, 2 aprile: fortuna

La giornata non sarà proprio delle migliori e la fortuna si farà desiderare. Sembra girare tutto storto per voi, amici dei Pesci, ma ricordate che dopo la tempesta spunta sempre fuori un coloratissimo arcobaleno! Bisogna semplicemente avere pazienza e trarre il buono anche da un momento buio. Approfittatene per lavorare su voi stessi, così da farvi trovare pronti non appena la ruota ricomincerà a girare nel verso giusto!

