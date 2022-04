Oroscopo Sagittario domani 2 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna￼

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 2 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

Continua la ventata di sensualità che si è impossessata di voi nelle ultime settimane, cari Sagittario. Soprattutto per i single potrebbe essere una giornata interessante, all’insegna dell’amore e della passione. Siete talmente tanto adrenalinici che rischiate di far perdere le staffe ai vostri colleghi quindi, almeno sul luogo di lavoro, siate più discreti.

Come sempre la fortuna vi abbraccia calorosamente, quindi approfittatene per compiere un acquisto che volete fare da tempo.

Oroscopo Sagittario, 2 aprile: amore

Il vostro sex appeal è tanto irrefrenabile, quanto irresistibile. La vita di coppia è grata per questo vostro status, l’amore va a gonfie vele e il vostro partner vorrebbe che questo momento non finisse mai. Per i Sagittario single si prevede un incontro all’insegna della passione più sfrenata, quindi vi conviene aguzzare la vista e pulire gli occhiali da sole!

Oroscopo Sagittario, 2 aprile: lavoro

Giornata molto positiva per i Sagittario in cerca di un lavoro: il vento gira nella direzione giusta e voi avete tutte le energie necessarie per affrontare un colloquio in modo brillante e vincente.

Occhio però a non provarci anche con il recruiter che vi troverete di fronte! Tenete a bada il vostro istinto passionale e riservatelo al fine serata.

Oroscopo Sagittario, 2 aprile: fortuna

La fortuna non può non assistervi, amici del Sagittario, in questa giornata che inizia fin da subito con il piede giusto! State vivendo un periodo molto positivo e questo giova al vostro umore, che non è mai stato così felice e soddisfatto. Godetevelo tutto! L’auguro è che duri il più a lungo possibile, ma mai dire mai: siate pronti anche a cadere e rialzarvi sempre a testa alta.

