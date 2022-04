Oroscopo Scorpione domani 2 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 2 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dello Scorpione.

Non siete molto avvezzi a esprimere i vostri sentimenti ma oggi, cari Scorpione, sarà proprio quello di cui avrete più bisogno per andare avanti. Il vostro partner ve ne sarà riconoscente, almeno per una volta sarà in grado di comprendervi fino in fondo! I cambiamenti sono in arrivo e non vedete l’ora di affrontarli: fatelo con positività senza tirarvi indietro, anche e soprattutto sul lavoro.

Forse non ci crederete, ma la fortuna vi vuole bene: vi guarda da lontano, magari non la percepite, ma è sempre con voi!

Oroscopo Scorpione, 2 aprile: amore

La vostra idea di amore è talmente elevata da apparire quasi utopica. Questo potrebbe scoraggiare sia il vostro partner, sia nuovi flirt in vista, che potrebbero non sentirsi all’altezza delle vostre aspettative.

Cercate di crearvi un’ideale che sia più realistico, senza ovviamente rinnegare i vostri principi: vi aiuterà non solo a far avvicinare gli altri alla persona meravigliosa che siete, ma anche a farvi vivere le relazioni in modo più sereno.

Oroscopo Scorpione, 2 aprile: lavoro

La vostra giornata lavorativa potrebbe essere più faticosa del previsto, soprattutto perché intorno a voi aleggiano preoccupazioni inutili che vi distraggono. Evitate di farvi coinvolgere e concentratevi sul vostro lavoro, senza disperdere tempo ed energie.

Alla fine otterrete grandi risultati, solo con le vostre forze e senza aver ceduto alla tentazione di chiudervi in bagno ogni mezz’ora.

Oroscopo Scorpione, 2 aprile: fortuna

Non siete i più sfigati dello zodiaco, amici dello Scorpione, e dovreste capirlo una volta per tutte. Diciamo che la fortuna, con voi, non si manifesta apertamente ma di certo vi manda di segnali (che voi, puntualmente, non siete in grado di cogliere). Oggi, ad esempio, vi aiuterà a vincere le vostre paure spingendovi al confronto con persone che vi aiuteranno a fare chiarezza su molti aspetti del vostro carattere.

Siate fiduciosi, una buona volta.

