Tommaso Zorzi riceve i complimenti per la nuova avventura da Michelle Hunziker e Stefania Orlando: “Bravo!”

Tommaso Zorzi festeggia l’uscita del suo secondo romanzo, Parole per noi due, che domani presenterà come ospite di Verissimo. Nel frattempo il vincitore del Grande Fratello Vip della scorsa edizione riceve il plauso di Michelle Hunziker e Stefania Orlando, quest’ultima compagna di reality con cui i rapporti sono ancora splenditi. Zorzi, entusiasta, racconta cosa è cambiato rispetto al suo primo libro: una visione più consapevole dell’amore, su cui si concentra lo sguardo attento dell’influencer.

Tommaso Zorzi presenta il suo nuovo libro: Parole per noi due

È felicissimo Tommaso Zorzi per l’uscita del suo nuovo lavoro, Parole per noi due, che ha ovviamente annunciato su Instagram.

“Non è un sequel del mio primo romanzo“, dichiara il conduttore di Drag Race Italia, “È la storia di due ragazzi che cercano di evadere la loro realtà“.

Zorzi, che convive attualmente con il compagno Tommaso Stanzani, continua spiegando che il suo intento è “esplorare un po’ il concetto che forse non sono gli amori impossibili quelli per cui vale la pena combattere, ma che sicuramente vale la pena raccontare. Affronterò temi come l’omofobia e la morte” e commenta che “la visione dell’amore in questo secondo romanzo è sicuramente più consapevole e dunque inevitabile più cinica“.

Gli auguri di Michelle Hunziker: “Sono fiera di Tommy”

Tommaso Zorzi incassa anche il sostegno di Michelle Hunziker, che in una Storia su Instagram racconta ai fan: “Gli ho fatto i complimenti stamattina, perché mi ispira tantissimo. È una storia d’amore, un amore apparentemente impossibile e queste cose a me piacciono molto. Lui mi ha detto che ci ha messo veramente il cuore a scriverlo e io gli credo“.

La conduttrice, inoltre, ricorda l’amicizia che ha legato lo scrittore alla figlia Aurora Ramazzotti per cui rimane molto affezionata all’influencer: “Sono fiera di Tommy perché veniva qua a far merenda con Aurora, quando erano amici che andavano a scuola.

Sono fiera del suo percorso“.

Stefania Orlando sul libro di Tommaso Zorzi: “Mi sono commossa”

Non poteva mancare il messaggio di Stefania Orlando, compagna di marachelle di Tommaso Zorzi nella Casa del Grande Fratello Vip. Anche la showgirl presenta il libro nelle Storie Instagram: “Voi sapete quanto io voglia bene a Tommaso“, dice ai suoi fan, “E quanta stima io abbia nei suoi confronti. C’è dentro anche una bella dedica, ovviamente mi sono commossa“. Orlando spiega che non leggerà la dedica, “non si può far leggere tutto“, preferendo che le parole che le ha scritto l’amico rimangano tra loro due.