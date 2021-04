Distensione tra Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti, amici sin da bambini che si sono separati a causa di una lite che sembra ormai alle spalle. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha rotto il ghiaccio con un messaggio di auguri per Tommaso Zorzi tra le sue Storie Instagram. Non ci sono chiari segni che i canali di comunicazione tra i due siano aperti definitivamente, ma certo la rottura sembra superata.

Aurora Ramazzotti: la Storia per il compleanno di Tommaso Zorzi

Aurora Ramazzotti rompe il silenzio su Tommaso Zorzi con una Storia su Instagram. Parole che ricordano l’amicizia di lunga data con l’opinionista dell’Isola dei Famosi, con cui una lite ha portato all’allontanamento.

“Ci siamo conosciuti che eravamo dei bambini. Fuoco col fuoco, una combinazione astrale, esplosiva quanto pericolosa. Chi ci conosce lo sa bene“, scrive Aurora, “Me ne sono sempre fregata di quello che pensavano gli altri, non ho ma rinunciato alla nostra amicizia, scegliendola giorno dopo giorno anche quando sparivamo dalle nostre vite. Ti ho sempre ammirato – si legge ancora nel post – e in maniera diametralmente opposta ti ho sempre voluto proteggere. Perché dietro quella pungente ironia c’è un mondo infinito e complesso che ha bisogno di essere protetto.

Sono qui, tu lo sai. Tanti auguri Tommy“.

La Storia di Aurora Ramazzotti per Tommaso Zorzi

L’amicizia tra Aurora Ramazzotti e Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi ha parlato alcune volte della sua amicizia con Aurora Ramazzotti, spiegando al Grande Fratello Vip la lite che vi aveva posto fine. L’influencer aveva spiegato di avere un carattere difficile e che la storia tra l’amica e Goffredo Cerza li aveva allontanati. Il punto di rottura si sarebbe consumato durante il lockdown, quando Zorzi si sarebbe aspettato di essere più coinvolto, anche se a distanza, da Aurora Ramazzotti.

Lei comunque è rimasta sempre un caposaldo, conoscendola sin da giovanissimi. “È forse la mia migliore amica, è una ragazza che conosco dalla seconda liceo“, ha raccontato a Gabriele Parpiglia, spiegando come Michelle Hunziker sia stata una delle prime persone con cui ha fatto coming out.

Il compleanno di Tommaso Zorzi

Zorzi ha festeggiato il suo compleanno in zona rossa, ma non gli è mancato l’affetto di amici, come Francesco Oppini, e fan. L’influencer è stato inondato di regali, come ha mostrato nelle sue Storie su Instagram, e ha ringraziato tutti coloro che gli hanno mostrato affetto per il compleanno, con torte, sorprese e messaggi.