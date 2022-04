Jim Carrey pronto al ritiro dal cinema: “Ho fatto abbastanza”. Da The Mask a The Truman Show una carriera di successi

Jim Carrey annuncia che pensa di ritirarsi definitivamente dal mondo del cinema e questa volta sembra parecchio serio. L’attore, indimenticabile volto di successi cinematografici come Eternal Sunshine of the Spotless Mind, ha più volte preso pause dalle scene, ma le sue recenti dichiarazioni farebbero pensare a una decisione drastica. Carrey è stato recentemente al centro di varie discussioni in merito alla sua ferma condanna dello schiaffo dato da Will Smith a Chris Rock durante la cerimonia di consegna degli Oscar.

Jim Carrey, addio al cinema? “Ho fatto abbastanza”

L’attore ha ventilato l’intenzione del ritiro dalla recitazione durante un’intervista ad Access Hollywood, durante la presentazione del suo ultimo lavoro Sonic the Hedgehog 2, in cui ha prestato la voce al cattivo Dr.

Eggman. “Mi ritiro. Sì, probabilmente. Sono decisamente serio“, ha dichiarato Carrey, “Dipende. Se gli angeli mi portassero una sorta di copione che è scritto in inchiostro dorato e che mi dice che sarà molto importante che le persone lo vedano, potrei continuare su questa strada, ma mi sto prendendo una pausa“.

L’attore, che varie volte ha deciso di fermarsi, questa volta si dice “molto serio” in merito all’intenzione di un ritiro definitivo.

“Mi piace molto la mia vita tranquilla“, ha spiegato, “E mi piace molto dipingere e amo davvero la mia vita spirituale e sento – e questo è qualcosa che potreste non aver mai sentito da un’altra celebrità – di avere abbastanza. Ho fatto abbastanza. Sono abbastanza“.

La carriera di successi di Jim Carrey

Jim Carrey, 60 anni, ha decisamente segnato il mondo del cinema, coprendo sia ruoli in commedie che in film decisamente più introspettivi e drammatici. La sua carriera inizia proprio come comico, che lo porterà negli Anni Ottanta a partecipare ad alcune pellicole hollywoodiane con ruoli secondari.

Il successo planetario arriva nel 1994 con Ace Ventura – L’acchiappanimali, seguito da The Mask e Scemo & più scemo.

Viene poi scelto per interpretare l’iconico Enigmista nel primo Batman di Joel Schumacher, poi nel 1998 arriva la prova nel dramma con The Truman Show, film che diventerà un cult e che gli varrà un Golden Globe. Tra gli altri ruoli iconici si ricordano Il Grinch ed Eternal Sunshine of the Spotless Mind.

La condanna di Jim Carrey per lo schiaffo di Will Smith agli Oscar

L’attore non ha mai lesinato il condividere le sue forti opinioni, come dimostrato anche da uno “scontro” con Alessandra Mussolini su una vignetta pubblicata sul suo account Twitter.

Recentemente, ha fatto parlare di sé per la condanna per quanto accaduto durante la consegna degli Oscar, con lo schiaffo che Will Smith ha dato a Chris Rock per la battuta sulla malattia della moglie Jada Pinkett. In merito alla standing ovation all’attore durante la consegna del premio come miglior attore protagonista, Carrey si è detto “disgustato“, dichiarando di avere “la sensazione che Hollywood abbia perso in massa la spina dorsale“.

Per Jim Carrey il gesto, per cui Will Smith si è poi dimesso dall’Academy, è imperdonabile: “Avrebbe dovuto essere accompagnato fuori dalla sala.

Io avrei fatto causa a Will Smith per 200 milioni di dollari. Quel video esisterà per sempre. Sarà ovunque. Quell’insulto continuerà davvero a lungo“, ha commentato l’attore.