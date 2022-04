Oroscopo Cancro domani 3 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 3 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Cancro.

Sarete in lotta con voi stessi e con gli altri, cari Gemelli, e questa situazione si protrarrà per qualche giorno. Siete pronti a guardarvi dentro, ma non vi trovate ancora al punto di svolta. Questo inciderà negativamente sulla coppia, creando tensioni considerevoli in amore. Il consiglio è di iniziare a disintossicarvi sotto tutti i punti di vista: bevete di più per eliminare le tossine e, al contempo, liberatevi dalle relazioni che vi portano solo problemi.

Attenzione ai rapporti di lavoro, non siete fatti per le tensioni e il conflitto non vi porterebbe comunque da nessuna parte. Ed evitate di fare affidamento sulla fortuna, perché proprio oggi sembra essere andata in vacanza.

Leggi l’oroscopo del 3 aprile per tutti i segni:

Oroscopo Cancro, 3 aprile: amore

La vostra lotta interna alla ricerca del vero “io” si riflette sulla vita di coppia.

Il partner ne risente, crede di essere vostro nemico quando in realtà vorrebbe solo diventare il vostro miglior alleato. Prima di rovinare definitivamente il vostro amore, cercate di capire cosa vi stia succedendo e non prendete conclusioni affrettate: il mondo non è così nero come lo vedete voi, ma vi servirà un aiuto per intravederne i colori.

Curioso di sapere come andrà il 2022? Leggi le previsioni di:

Oroscopo Cancro, 3 aprile: lavoro

Le tensioni sul lavoro giocano a vostro sfavore, quindi sarebbe meglio tenersene alla larga.

Al contrario, cercate di trovare dei punti di intesa, almeno con le persone che ritenete più simili a voi. Stringere delle alleanze potrebbe essere una valida strategia non solo per sopravvivere, ma anche per non mandare in fumo i progetti realizzati finora.

Oroscopo Cancro, 3 aprile: fortuna

Rimanendo in tema di conflitti, sarete in lotta anche con la fortuna che, per evitare di farsi travolgere dal vostro mood bellico, ha deciso di darsela a gambe. Respirate e mantenete la calma: cadere nel tranello di chi vi circonda andrebbe solo a vostro svantaggio. A fine giornata preparatevi una tisana rilassante e fate una bella dormita: ne avrete proprio bisogno.

Sei curioso di sapere se sei tra i 4 segni più fortunati per l’anno 2022? Scoprilo!