Oroscopo Capricorno domani 3 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 3 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno.

Si prospetta una giornatina frizzante, cari amici del Capricorno. Qualche problema in amore vi getterà nel caos più totale, il che vi renderà nervosi, impazienti e anche un tantino scontrosi. Difficile per voi, ma l’unica soluzione è mantenere la calma ed essere pazienti: ogni impedimento è giovamento e ciò che oggi vi appare un ostacolo starà alla base del successo di domani.

Arrivati sul lavoro, quindi, tappatevi le orecchie ed evitate qualunque litigio. Considerando che la fortuna si troverà altrove, non fate progetti importanti e non stringete alleanze strane e controproducenti.

Oroscopo Capricorno, 3 aprile: amore

Sarete sommersi dai problemi in amore: annasperete, vi sentirete soffocare e non saprete da che parte nuotare per risalire a galla.

Cercate di fare quello che vi viene meglio: pensate a una soluzione logica e razionale. Non dovrete per forza prendere delle decisioni definitive, potrete anche rimandare tutto alla fine del mese. Pensate a come sopravvivere al momento e concedetevi del tempo per pensare.

Oroscopo Capricorno, 3 aprile: lavoro

Gli scossoni dei problemi amorosi vi renderanno agitati e nervosi anche sul lavoro. Evitate incomprensioni spiacevoli, magari non parlate con nessuno.

Se proprio dovrete interfacciarvi con capi e colleghi, siate diplomatici e fate in modo che i vostri problemi personali non interferiscano nella vostra professionalità.

Oroscopo Capricorno, 3 aprile: fortuna

Che sia per il vostro malumore o semplicemente perché ultimamente va così, la fortuna si tiene a debita distanza da voi e dalle vostre situazioni melodrammatiche. Proprio per via della sua assenza, state lontani da situazioni difficili e da richieste inappropriate. Non siete in condizione di decidere lucidamente e i cattivi consigli potrebbero esservi fatali in futuro.

