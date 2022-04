Oroscopo Pesci domani 3 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Scopri l'oroscopo di domani, 3 aprile 2022. Amore, lavoro, benessere e tanto altro ancora per i Pesci

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 3 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Pesci.

Sarete particolarmente simpatici (sicuri di star bene?), il che vi aiuterà per difendere la vostra causa e far sentire le vostre ragioni. Avete passato un periodo di down, quindi avrete bisogno di ricaricare le batterie, che sia con una passeggiata all’aria aperta o con una gita fuori porta.

Qualche comprensione con il vostro partner potrebbe rendere il vostro amore un po’ instabile, ma se sarete disposti al confronto non ci saranno grossi intoppi. A lavoro farete meglio a mettervi da parte, non è il momento giusto per obiettare. Fermatevi un attimo e permettete alla fortuna di esservi amica.

Oroscopo Pesci, 3 aprile: amore

Avete ricevuto parecchie delusioni d’amore e questo vi porta a provare continuamente emozioni negative. Ma anche basta: è arrivato il momento di parlarne con il vostro partner per trovare una soluzione.

Esprimetevi, liberatevi e ripartite con il piede giusto. Siete sempre in tempo per chiudere una relazione e intraprenderne una nuova, ma dovete prima capire cosa desiderate realmente.

Oroscopo Pesci, 3 aprile: lavoro

Oggi saranno i vostri colleghi a prendere le decisioni di lavoro e non ci sarà molto spazio per le obiezioni.

Una parola fuori posto potrebbe scatenare l’inferno e, dato che siete famosi per le vostre affermazioni inopportune, il consiglio è di tacere rimanendo seduti al vostro posto.

Almeno per oggi, da domani potrete ricominciare a fare come vi pare!

Oroscopo Pesci, 3 aprile: fortuna

Se vi lasciaste toccare, una buona volta, dalla fortuna avreste finalmente il coraggio di investire economicamente. Sembra quasi che sia vostra nemica, ma fidatevi che non lo è. Siete voi eccessivamente scettici e paurosi, quando dovreste solamente lasciarvi andare e farvi baciare in fronte dalla dea bendata. Ma perché siete così cocciuti?

