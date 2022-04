Vacanza perfetta? Come pianificarla e scegliere il luogo in base al Segno Zodiacale

Una piccola guida con idee adatte a ogni segno zodiacale per organizzare i prossimi viaggi e tornare a scoprire nuovi luoghi per il 2022.

Dopo 2 anni in cui siamo stati costretti a rinunciare a quasi ogni tipo di viaggio, la voglia di prendersi qualche giorno per staccare la spina è sempre più grande. Con la speranza di poter tornare a viaggiare presto e in sicurezza, perché non cominciare ad organizzare la prossima vacanza anche in attesa che le questioni sanitarie lo permettano. E allora vale la pena dare uno sguardo alle vacanze indicate per ogni segno zodiacale.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Le attività all’aperto e a contatto con la natura selvaggia assecondano la vostra intraprendenza e la voglia di nuove sfide, Ariete.

Potrebbero fare al caso vostro delle escursioni sulle montagne peruviane, una vacanza all’insegna del surf in Australia o del rafting sul fiume Sjoa in Norvegia.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Vi piace coccolarvi, cari Toro, e sapete apprezzare la tranquillità dei luoghi appartati. Potreste ritrovare la carica durante un ritiro di yoga di lusso ad Ananda, sull’Himalaya, oppure in un wine resort in Toscana o in un albergo in Svizzera che offra un servizio spa, ristoranti diversi e la possibilità di frequentare un corso di cucina.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Anche in vacanza, nati sotto il segno dei Gemelli, vi piace essere stimolati intellettualmente e imparare dalle nuove esperienze. Un fine settimana in una capitale europea, un viaggio alla scoperta dell’eclettica Delhi, ma anche una settimana a New York, tra musei, gallerie, spettacoli e librerie sono delle buone idee per un viaggio futuro.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Apprezzate il tempo di qualità con la vostra famiglia e le persone a voi care. Potreste organizzare una piccola vacanza nelle vicinanze con chi amate di più, cari Cancro, oppure una giornata in un parco a tema o un roadtrip per l’Europa per uscire un po’ di più dalla comfort zone.

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Leone, vi piace essere circondati da attenzioni e da un’atmosfera di festa. Potreste organizzare una vacanza con amici a Barcellona o nella festosa New Orleans o magari a Maiorca.

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Vi piace, Vergine, essere organizzati e precisi. Per la vostra prossima vacanza potreste decidere di darvi al relax e concedervi alcuni giorni senza pensieri. Qualche idea potrebbe essere un soggiorno in un resort in Malesia, in Messico o in Svizzera.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

La vostra vacanza ideale include, cari Bilancia: bellezze da ammirare, armonia e una dose di romanticismo. Per la prossima occasione, organizzate una gita a Firenze o qualche giorno a Parigi oppure una vacanza nella città indiana di Udaipur.

Scorpione (24 ottobre – 22 novembre)

Siete dinamici e vi piace superare i vostri limiti. Voi Scorpione potreste organizzare una vacanza da soli dove conoscere nuove persone: un viaggio con lo zaino in spalla per la Tailandia, delle escursioni in Nuova Zelanda o una visita ai geyser islandesi.

Sagittario (23 novembre- 21 dicembre)

Ti piacciono le novità, Sagittario Per il tuo prossimo viaggio, potresti pensare di immergerti in una cultura diversa dalla tua: programma un viaggio in Cina o in Kenya o in India e cerca di assorbire il più possibile le novità che ti circondano.

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio)

Vi piace imparare, essere produttivi ed efficienti. Una metropoli ben funzionante potrebbe rispecchiare la vostra personalità ambiziosa, Capricorno.

Organizzate un viaggio a Londra o a Seoul e immergetevi nella ricchezza culturale che le due città offrono.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Siete indipendenti e creativi, Acquario. Per la vostra prossima vacanza, potreste optare per luoghi meno conosciuti e affollati, come i villaggi indiani nello stato di Uttarakhand o una vacanza in barca a vela nelle Isole Sporadi Settentrionali in Grecia.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Vi piace perdervi nei vostri pensieri e amate stare vicino all’acqua, cari Pesci. Per il prossimo viaggio, organizzate una vacanza in barca a vela alle Seychelles o una visita ai ghiacciai islandesi o qualche giorno nella natura irlandese ad osservare l’oceano dall’alto delle Cliffs of Moher.