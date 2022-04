Odessa sotto attacco dalla Russia: esplosioni e attacchi. Zelensky: “Vogliono Donbass e sud dell’Ucraina”

Si apre un nuovo fronte nella guerra in Ucraina: è iniziato l'attacco ad Odessa, città del sud cruciale per l'accesso al mare e la vicinanza alla Transnistria. La conferma in un video di Zelensky.

La guerra in Ucraina è arrivata ad una nuova fase: dopo i primi 40 giorni di attacco completo, la Russia starebbe iniziando a concentrare le forze sui veri annunciati obiettivi, ovvero le repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk. Sono state registrate esplosioni e attacchi a Odessa, città cruciale per l’accesso al mare e soprattutto via verso la Transnistria. Zelensky ha parlato in un nuovo video.

Iniziato l’attacco a Odessa: la Russia passa al piano B dell’invasione

Lo scorso 25 marzo dal Cremlino è stato svelato il vero obiettivo di questa invasione in Ucraina che prosegue da 39 giorni: la liberazione del conteso Donbass e delle auto-proclamate repubbliche di Donetsk e Lugansk.

Per raggiungerlo, i russi avevano due strade: concentrare l’attacco solo sulla regione oppure lanciare un’offensiva a tutto campo che comprendesse Kiev e il resto dell’Ucraina, per impedire che venissero mandati continui rinforzi in Donbass. Come è noto, è stata adottata la seconda strategia: la guerra-lampo in cui sperava Putin però è fallita; ora i russi si stanno ritirando dal Nord del Paese, lasciando dietro di sé possibili orrori di guerra, per concentrare le forze nel sud dell’Ucraina.

Va letta in questo senso la notizia che nella notte è iniziato l’attacco ad Odessa: il The Guardian ha riportato la notizia di esplosioni nella città del sud-ovest.

Sarebbero stati colpiti via aria dei depositi di carburante e in città risuonano gli allarmi anti-aerei.

Zelensky in video: “Russia vuole controllare Donbass e sud Ucraina“

La notizia era stata anticipata dal presidente Zelensky già nella giornata di ieri: report parlavano di nuovi attacchi in arrivo nel Donbass e nel sud dell’Ucraina, punto strategico per i russi. Da un lato chiuderebbe fuori Kiev dal Mar Nero, dall’altro consentirebbe un accesso diretto alla non riconosciuta repubblica filo-russa della Transnistria, in Moldavia, dove si starebbero radunando altre truppe pronte a dar man forte al Cremlino.

Qualora diventasse un altro punto da cui partono attacchi, Odessa resterebbe bloccata in una manovra a tenaglia.

Zelensky è apparso anche in un nuovo video, riporta Adnkronos, in cui riferisce che l’obiettivo della Russia è “controllare sia il Donbass che il sud del’Ucraina“. Per questo, dopo aver ripreso Kiev e Chernihiv, l’Ucraina ora sta “rafforzando le nostre difese lungo la direttiva orientale e nel Donbass“. Obiettivo confermato anche dal Cremlino per bocca del su portavoce Dmitry Peskov; ad un canale bielorusso, ha dichiarato che “La sovranità delle repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk è stata riconosciuta dalla Russia […] uno degli obiettivi principali consiste nel salvare queste repubbliche e ripristinare la loro statualità entro i confini del 2014“.