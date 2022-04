Tina Cipollari dedica un messaggio alla scomparsa di Piero Sonaglia: “Non ti ho mai visto senza il sorriso”

La morte di Piero Sonaglia, assistente di lunga data di Maria De Filippi, ha scosso i protagonisti di Mediaset, che in questi giorni ricordano il collaboratore della conduttrice. Anche Tina Cipollari dedica un commosso post su Instagram a Sonaglia, ricordandolo come una persona gentile e umile, che non ha mai fatto mancare il suo sorriso.

Morte Piero Sonaglia, Tina Cipollari: “Sono attonita”

Tina Cipollari si unisce al cordoglio per la scomparsa di Piero Sonaglia, assistente di studio nei programmi di maggior successo di Maria De Filippi, da Uomini e Donne a Tu si que vales. Proprio nel regno di Dame e Cavalieri, la platinata opinionista avrebbe fatto la conoscenza di Sonaglia.

“Sono attonita, triste…. Incredula“, scrive Cipollari in un post Instagram, “Uomo gentile, generoso e umile. Non posso dire di averti mai visto senza il tuo meraviglioso sorriso..mai! Mi mancherai tantissimo!“. Tanti i commenti di cordoglio al post, tra cui quello di Kledi, ballerino diventato celebre proprio grazie ai programmi di Maria De Filippi, con la partecipazione a C’è posta per te e Amici.

L’opinionista di Uomini e Donne segue diverse personalità del mondo dello spettacolo targato Mediaset che hanno espresso il loro sconcerto per questa morte improvvisa.

Prima tra tutte la stessa Maria De Filippi, che ha riservato a Piero Sonaglia parole di commozione: “Fa davvero malissimo“, ha scritto la conduttrice, ricordato la carriera iniziata con l’assistente sempre al suo fianco.

Piero Sonaglia, la morte dopo la partita a calcetto

Piero Sonaglia, 51 anni, sarebbe morto a seguito di un infarto, come riporta il referto medico, ma verrà prossimamente eseguita un’autopsia che chiarirà le cause del decesso. L’assistente di studio aveva appena terminato una partita a calcetto con il figlio a Ostia, quando avrebbe accusato un malore mentre tornava negli spogliatoi.

La passione per il suo lavoro è stata celebrata durante l’ultima puntata di Amici di sabato 2 aprile, con un video di foto che lo ritrae negli studi televisivi di programmi che ha contribuito a portare al successo.