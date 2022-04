Oroscopo Cancro domani 6 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 6 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Cancro.

Presterete la vostra attenzione solo a chi lo merita, dopo aver attuato un’accurata selezione. La vostra emotività sta crescendo e questo vi metterà di fronte alle critiche e ai commenti delle persone che vi circondano, anche in amore e sul lavoro. Fate finta di nulla e passate oltre.

Succederanno talmente tante cose intorno a voi che dovrete scegliere su cosa focalizzarvi e cosa mettere da parte. Evitate di mettere troppa carne sul fuoco: la fortuna è altalenante e rischiate di bruciarla.

Oroscopo Cancro, 6 aprile: amore

La vostra maturità emotiva subirà un processo di crescita accelerata, al punto che vi sentirete particolarmente soli, inadeguati e respinti. Non è colpa vostra, ma degli altri che non riescono a comprendervi. Soprattutto in amore evitate di dare troppe spiegazioni, non servirebbero a nulla.

Continuate a essere voi stessi tralasciando i giudizi altrui.

Oroscopo Cancro, 6 aprile: lavoro

Iniziando a volervi bene vi aiuterà anche sul lavoro, dove aleggia un’atmosfera molto serena.

Avrete il giusto sprint per dare inizio a nuovi progetti che, a lungo andare, si riveleranno redditizi. Alcuni colleghi no vi capiranno, ma non importa: concentratevi sui vostri obiettivi.

Oroscopo Cancro, 6 aprile: fortuna

State vivendo particolarmente male il momentaneo abbandono della fortuna, per questo vi sentirete ancora particolarmente soli.

Avete assolutamente ragione, ma proprio per questo evitate di caricarvi di troppo lavoro e di prendere decisioni affrettate: concedetevi un momento di pausa, tutto si risolverà.

