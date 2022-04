Oroscopo Pesci domani 6 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 6 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Pesci.

Manterrete ben attivo il vostro radar emotivo, che vi renderà estremamente consapevoli e selettivi. Desidererete allontanarvi da tutti, mentre in realtà la soluzione sarà un’altra: adattarvi. Così facendo potrete recuperare un amore in corso o ricominciare da capo. Non impantanatevi in situazioni spiacevoli sul lavoro e, nel caso in cui foste in estrema difficoltà, siate pazienti: arriverà la mano salvifica della fortuna in vostro aiuto!

Oroscopo Pesci, 6 aprile: amore

Vorrete tenere tutto sotto controllo ma fallirete miseramente. Non è possibile, infatti, tenere le fila di tutto e dovrete farvene una ragione. Provate, invece, ad adattarvi alle esigenze del vostro partner per preservare il vostro amore e, se siete single, adattatevi alla realtà in modo da poter mettere un punto e ricominciare da zero.

Oroscopo Pesci, 6 aprile: lavoro

Nutrirete qualche perplessità sul lavoro di oggi, dato che i progetti proposti non vi stimoleranno più di tanto.

Rilassatevi: se libererete la mente e cercherete un po’ di entusiasmo dentro di voi la giornata filerà liscia come l’olio.

Oroscopo Pesci, 6 aprile: fortuna

Una situazione imbarazzante con un collega vorrà farvi sotterrare vivi. Niente paura: una manna dal cielo mandata dalla fortuna arriverà in vostro aiuto, tirandovi fuori dall’impaccio.

In futuro, però, ricordatevi di tenere a freno la lingua: ne trarrete vantaggio.

