Isola dei Famosi 2022, un naufrago nel mirino di una delle sorelle tre Selassié: “Mi sono dichiarata”

Le sorelle Selassié si sono fatte conoscere al grande pubblico nella casa del Grande Fratello Vip6. La maggiore delle tre, Jessica Selassié ha anche vinto il programma televisivo, con una grande maggioranza. La concorrente, inoltre, ha provato a costruire un rapporto amoroso con Barù Gaetani e sembra che anche fuori i due abbiamo intenzione di vedersi.

Lulù Selassié, invece, si è innamorata di Manuel Bortuzzo all’interno della casa del Grande Fratello Vip6 e, anche fuori dalle mura più spiate d’Italia, le cose sembrano andare a gonfie vele. Clarissa Selassié, invece, non ha trovato l’amore ed è stata al centro delle polemiche per un suo presunto interessamento nei confronti di Alessandro Basciano.

La minore delle principesse, in una puntata di Isola Party, ha svelato il suo interessamento per Alessandro Iannoni, figlio di Carmen Di Pietro, come riportato da Il Sussidiario.

Clarissa Selassié tifa per Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni all’Isola dei Famosi

Clarissa Selassié è stata ospite dell’ultima puntata di Isola Party, condotto da Ignazio Moser e Valentina Barbieri. La principessa ha rivelato per quali concorrenti dell’Isola dei Famosi 2022 fa il tifo: “Chi mi piace dei concorrenti de L’Isola?

Sarò strana, ma a me piacciono un botto Carmen e suo figlio, ma proprio tanto. Mi piacciono un sacco“.

Clarissa Selassié ha rivelato di essere una fan di Carmen Di Pietro già da tempo: “Poi io sono una fan sfegatata di Carmen. Mi guardavo tutti i suoi video delle poesie su You Tube. La amo, ‘M’illumino d’immenso?’. Davvero la adoro e mi fa morire dal ridere. La trovo iconica e tanto simpatica”.

La principessa, però, ha mostrato il suo interesse anche per il figlio della star: “Poi certo che mi piace anche il figlio, molto simpatico e carino“.

Clarissa Selassié si dichiara ad Alessandro Iannoni a Isola Party

Clarissa Selassié ha espresso la sua preferenza sui concorrenti dell’Isola dei Famosi durante una puntata di Isola Party.

Incalzata da Ignazio Moser, la principessa ha dichiarato il suo interesse per Alessandro Iannoni ed è arrossita: “Devo dichiararmi?… Gli ho già detto che tifo per lui. Quindi gli mando un bacio. Noo, ma come sono arrossita? Sei tremendo. Ci sono cascata. Già tifo per lui, più di questo. Mi sono appena dichiarata. Adoro!”.