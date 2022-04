Oroscopo Pesci domani 7 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 7 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Pesci.

Sarete molto misteriosi anche nella giornata di oggi, anche perché sentirete un impellente bisogno di pace e tranquillità. Siete in formissima e se riuscirete a trovare la dieta più adatta a voi non potrà fermarvi più nessuno. Allontanatevi dalla routine quotidiana per accogliere la fortuna, che vi piomberà addosso come mai prima d’ora e vi farà conoscere persone nuove e interessanti.

Fuggite dai pettegolezzi che aleggiano intorno a voi e state sicuri che sentirete la differenza.

Oroscopo Pesci, 7 aprile: amore

Il vostro ideale di amore si scontra con la realtà, causandovi non pochi problemi. Dovrete avere molta pazienza per raggiungere i vostri desideri. Nel frattempo cercate di essere più autonomi e di dipendere meno da vostro partner che, alla lunga, potrebbe stancarsi di essere il vostro badante.

Oroscopo Pesci, 7 aprile: lavoro

Non confondete la fretta con la velocità, altrimenti il lavoro ne sentirà notevolmente. Non sarete ancora in grado di avviare un progetto importante, quindi fermatevi a pensare ancora qualche giorno prima di prendere decisioni definitive.

Oroscopo Pesci, 7 aprile: fortuna

La fortuna sarà dalla vostra parte e vi farà conoscere nuove persone che vi torneranno utili in futuro. Siate gentili e accoglienti: il tempo ripagherà i vostri sforzi.

