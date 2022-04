Tomaso Trussardi a cena con Marika Pellegrinelli: frecciatina per Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti?

A inizio 2022 Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker hanno ufficializzato la fine del loro matrimonio. La conduttrice televisiva ha parlato di questo momento difficile durante un’intervista a Verissimo. Michelle Hunziker ha paragonato il divorzio a un lutto e ha ammesso di volere ancora bene all’ex marito.

Tra i due c’è stato un nuovo incontro per la festa di compleanno di una delle due figlie, che hanno in comune: Celeste. Ma i due ex coniugi hanno anche passato un weekend insieme in Franciacorta. Con loro, in viaggio c’erano anche le due bambine e Aurora Ramazzotti. Un clima che sembrava del tutto disteso, anche se, nelle ultime ore, sembra che l’ex marito di Michelle Hunziker le abbia voluto inviare una frecciatina.

Tomaso Trussardi ha condiviso una story, sul suo account Instagram, mentre si trovava a cena con Marika Pellegrinelli, ex moglie di Eros Ramazzotti.

Tomaso Trussardi lancia una frecciatina a Michelle Hunziker?

Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker si sono lasciati, ormai, da qualche mese, anche se i due dimostrano di avere un buon rapporto. Per il compleanno della conduttrice televisiva, il manager le ha fatto una dedica pubblica, come riportato da Gossip e Tv: “Tanti auguri ad una donna fantastica“.

Mentre per il compleanno di Tomaso Trussardi nessun augurio è stato pubblicato sui social da Michelle Hunziker. Nel ringraziare tutti per gli auguri ricevuti, il papà di Sole e Celeste ha fatto una precisazione, che sembra un po’ una frecciatina all’ex moglie.

Tomaso Trussardi, infatti, ha scritto: “Grazie a tutti per gli auguri anche a chi si è dimenticato“.

Tomaso Trussardi a cena con Marika Pellegrinelli: lo scatto social

Tomaso Trussardi, dopo aver ringraziato per gli auguri ricevuti per il suo compleanno, ha anche condiviso uno scatto in compagnia di Marika Pellegrinelli, ex moglie di Eros Ramazzotti.

I due si sono trovati entrambi a una serata di beneficenza per l’Istituto Europeo di Oncologia.

Il manager ha commentato in bergamasco: “L’è mia er!” (Non è vero). Marika Pellegrinelli ha ripostato la foto con scritto su: “Te ma, del bù” (Ma davvero?), sempre nel dialetto nordico.

La foto tra i due ex di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker potrebbe essere una frecciatina? Tra i due, negli ultimi tempi, si è parlato, a lungo, di ritorno di fiamma.