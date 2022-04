Amici, infortunio per Lorella Cuccarini: si è fatta male durante la registrazione della puntata. Come sta

Infortunio per Lorella Cuccarini, la prof si sarebbe fatta male durante la registrazione della quarta puntata che andrà in onda sabato 9 aprile (la puntata è stata registrata il 7). Come ogni puntata, oltre alle esibizioni degli allievi, ci sono anche i guanti di sfida tra i maestri di due squadre.

Infortunio per Lorella Cuccarini ad Amici

Durante la registrazione della 4 puntata del serale di Amici di Maria De Filippi, c’è stato il momento del guanto di sfida tra i professori. A scontrarsi sono sempre la squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi contro la squadra composta da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro.

La prima coppia ha portato in scena Dirty Dancing, mentre la seconda coppia ha vestito i panni dei Blues Brothers. Dalle anticipazione pare che anche questa sfida sia stata vinta dal duo “Cucca-Todo”. Ad oggi dunque sono 0-4 per la conduttrice e il ballerino, anche se la coppia perdente fa sempre molto divertire il pubblico in studio e a casa.

Ma durante l’esibizione dei vincitori, la maestra Lorella Cuccarini si sarebbe fatta male. La prof sarebbe stata protagonista di un infortunio al ginocchio. Non si sa bene come sia realmente successo, potrebbe essere un brutto movimento, oppure un colpo dato contro qualcosa.

Quello di cui siamo certi è che l’incidente non sarebbe nulla di grave, ora la maestra Lorella Cuccarini starebbe bene.

Tutte le sfide tra i prof di Amici

Durante la prima puntata del serale di Amici 2022, andata in onda il 19 marzo, c’è stato il primo guanto di sfida tra le due squadre composte da Alessandra Celentano con Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini con Raimondo Todaro. La prima coppia ha fatto divertire il pubblico con la rappresentazione di Sister Act e presentandosi sul palco vestiti da suore. Invece l’altra coppia ha fatto vedere la propria preparazione e bravura esibendosi sulle note di Grease.

La vittoria è stata aggiudicata alla coppia più professionale.

Durante la seconda puntata del serale invece il guanto di sfida tra professori doveva volgersi sulle sigle di telefilm famosi.

Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro si sono esibiti sulle note di Love Boat, Friends e Happy Days. Invece la coppia composta da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi ha deciso di far sorridere il pubblico con la rappresentazione della Famiglia Addams e successivamente con Heidi. Prima di questa esibizione, che ha visto come coppia vincitrice quella di “Cucca-Todo”, Maria De Filippi aveva commentato dicendo che non avrebbe saputo definire l’esibizione successiva, che si è rivela molto divertente e giocosa.

Durante la terza puntata del serale, cioè l’ultima andata in onda, il guanto di sfida dei professori era invece incentrato sulla canzone La notte vola. La coppia formata da Alessandra e Rudy ha deciso di riscrivere la canzone, rendendola una parodia sui professori avversari.