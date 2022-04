Omicidio Carol Maltesi, il padre minaccia Davide Fontana: “Mostro, ti aspetto quando esci dal carcere”

Cresce la rabbia per il brutale omicidio di Carol Maltesi, la giovane madre uccisa dal reo confesso vicino di casa Davide Fontana e ritrovata fatta a pezzi nel bresciano. Emerge ora una duro sfogo del padre, Fabio Maltesi, che dai social minaccia il killer della figlia.

Il papà di Carol Maltesi attacca Davide Fontana: “Nessuna pietà per questo mostro“

Alla vicenda di Carol Maltesi si aggiungono le parole del padre, da anni residente in Olanda, che dal suo profilo Facebook ha di fatto minacciato l’uomo che ha confessato di aver ucciso e fatto a pezzi la 26enne di Rescaldina (Milano). Nel post, Fabio Maltesi scrive a Davide Fontana: “Tu diavolo, maledetto assassino psicopatico, mostro, macellaio schifoso di me**a, come ti sei permesso di togliere la vita e torturare il bel viso e corpo anche dopo la sua morte della mia bimba?

“

Prosegue poi: “Basta**o maledetto che hai distrutto la vita del mio angelo Carol Angie Deborah Maltesi, togliendo via il diamante della mia di vita! Perché tu non ci hai provato con me?” La rabbia è tanta e Fabio Maltesi arriva a minacciare: “Ti aspetto quando esci dal carcere anche dopo 30 anni, se non io ho chi ti sistemerà, uno dei mie giovani amici che ti odiano come me“.

Definisce poi Davide Fontana un “satanista” e reitera le minacce: “Meglio che marcisci in cella di isolamento […] Never kill a Maltesi specially not my Carol Angie Deborah, figlia mia preziosa“.

Davide Fontana parla dopo l’omicidio di Carol Maltesi

Dopo mesi di mistero, il 21 marzo sono stati ritrovati i resti di Carol Maltesi. L’omicidio risalirebbe allo scorso gennaio e per molto tempo il reo confesso Davide Fontana avrebbe scritto ad amici e parenti fingendosi Carol.

Nelle 5 ore di interrogatorio, Fontana avrebbe ammesso: “Sono un vigliacco, mi vergogno per ciò che ho fatto e per non avervi chiamato subito“.

L’uomo si sarebbe detto pentito, ma per il fidanzato della 26enne si tratterebbe di un omicidio premeditato da tempo: “L’ha uccisa proprio perché lei voleva trasferirsi da me a Praga. Era ossessionato da lei – ha dichiarato a Fuori dal Coro, aggiungendo poi – Le dicevo che doveva allontanarsi da quel Davide che non mi piaceva, era morboso, era ossessionato da lei, le stava attaccato 24 ore al giorno e l’aveva convinta che lei avesse bisogno di lui“.