Oroscopo Paolo Fox Sagittario domani 9 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 9 aprile per i nati sotto il segno del Sagittario potrà portare a vole risolvere dei problemi che riguardano i sentimenti, forse vi siete fidati troppo ultimamente e adesso ci sono questioni da gestire in famiglia o in amore! La giornata di domenica porta un cielo più tranquillo, ma proprio perché avete bisogno di calma sarà meglio non agitarvi e stimolare confronti troppo accesi.

Ritorna la voglia di libertà, quella che in una certa misura non vi abbandona mai, ma in larga parte siete ancora in attesa che qualcosa si decida a partire, almeno fino a maggio. Spesso vi lasciate andare alle emozioni e la vostra innocenza dei sentimenti può causare qualche intoppo, meglio cercare la verità e la concretezza.

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox 9 aprile per tutti i segni:

Ariete

Toro

Gemelli

Cancro

Leone

Vergine

Bilancia

Scorpione

Sagittario

Capricorno

Acquario

Pesci

Oroscopo Paolo Fox Sagittario, 9 aprile: amore

In amore, cari Sagittario, c’è bisogno di ritrovare lucidità, spesso vi piace vivere le emozioni in modo innocente, senza pensare troppo alle conseguenze! Per questo motivo a volte tendete a fidarvi troppo di chi si avvicina a voi, in questi giorni e da domani in particolare ricercate la tranquillità, anche se chi vista accanto può non essere d’accordo con voi.

Curioso di sapere come andrà il 2022? Leggi le previsioni di:

Oroscopo Paolo Fox Sagittario, 9 aprile: lavoro

Sul lavoro, ci vuole ancora pazienza prima di intravedere soluzioni utili ad alcune problematiche burocratiche che state vivendo! Siete pronti a vivere un nuovo inizio, che potrebbe arrivare già dal prossimo mese, i pianeti vi consentono di curare i vostri progetti, date spazio alle soluzioni e non abbiate fretta di concludere.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario, 9 aprile: fortuna

Se sentite che ci sono giorni confusi è perché ultimamente vi sentite insoddisfatti e state cercando di trovare una soluzione adatta per voi.

In questo fine settimana cercate di agire con tranquillità in particolare con i nati sotto il segno dei Gemelli e dei Pesci, potrebbero esserci discussioni su ciò che volete fare in futuro anche in coppia.

Sei curioso di sapere se sei tra i 4 segni più fortunati per l’anno 2022? Scoprilo!