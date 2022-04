Will Smith fuori dagli Oscar per 10 anni: l’Academy ha deciso dopo lo schiaffo a Chris Rock

Will Smith fuori dagli Oscar per i prossimi 10 anni, è questa la drastica decisione presa dall’Academy sull’attore, dopo l’episodio alla 94esima edizione della Cerimonia degli Oscar. Will Smith aveva aggredito Chris Rock dandogli uno schiaffo, dopo che quest’ultimo aveva iniziato a prendere in giro i capelli di Jada Pinkett Smith. L’attrice infatti è costretta a portare la testa rasata a causa dell’alopecia che l’ha colpita e che lei stessa ha definito un evento traumatico.

Niente più accesso agli Oscar per Will Smith

Will Smith non sarà ospite gradito degli Oscar, e a tutti gli eventi dell’Academy, per i prossimi dieci anni.

Il board dei governatori dell’Academy ha deciso che l’attore dovrà restare fuori a causa del gesto compiuto nei confronti di Chris Rock.

L’Academy ha rilasciato un comunicato: “La 94esima edizione degli Oscar doveva essere la celebrazione delle tante figure della nostra comunità che nel corso della stagione passata hanno compiuto un lavoro straordinario. Tuttavia, questo momento è stato oscurato dal comportamento violento e inaccettabile di Mr. Smith sul palco”. E ancora: “Durante la diretta televisiva non abbiamo saputo affrontare con celerità quel che stava accadendo, e di questo ci scusiamo”.

Che cosa è successo agli Oscar: che ha fatto Will Smith

Durante il suo sketch alla cerimonia degli Oscar, Chris Rock ha iniziato a fare battute di spirito sui capelli di Jada Pinkett Smith, l’attore ha infatti ironizzato sull’acconciatura totalmente rasata affermando di non vedere l’ora di vederla nel secondo film Soldato Jane (un cult dovuto anche alla scena in cui Demi Moore si fa rasare a zero, l’attrice in quella circostanza aveva deciso di rasare i propri capelli).

Inizialmente, alla battuta di Chris Rock, sembravano aver reagito tutti con una risata, compreso Will Smith.

In realtà poi l’attore si è alzato e lentamente è andato verso Chris Rock, lo ha schiaffeggiato ed è tornato al suo posto, nello shock generale. Poco dopo Will Smith (che successivamente si è scusato) ha vinto la sua prima statuetta che, per decisione dell’Academy, non gli sarà revocata.