Oroscopo Paolo Fox Acquario domani 13 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox per domani 13 aprile per i nati sotto il segno dell’Acquario vi ricorda che questo è un cielo interessante per realizzare i vostri progetti, portare avanti i sogni, specialmente se siete dei creativi!

In questi ultimi giorni forse avete risentito di un allontanamento e il vostro umore non era al massimo, però da domani è necessario iniziare ad agire con astuzia e non dimenticare le occasioni per essere umili, perché ogni tanto mostrare il lato vulnerabile è meglio di dimostrare forza a tutti i costi. Belle le opportunità che vi aspettano nel fine settimana per quanto riguarda i sentimenti, ma già da questo mercoledì è possibile ottenere soddisfazioni sul lavoro, tanto da migliorare le prossime giornate.

Oroscopo Paolo Fox Acquario, 13 aprile: amore

In amore, cari Acquario, il vostro fascino sarà indiscusso nei prossimi giorni, le possibilità di vivere bei sentimenti ci sono tutte! A volte è utile anche vivere le emozioni senza pensare troppo al futuro e in questo momento chi non vuole impegnarsi può mettersi comunque in gioco, la presenza del pianeta dell’amore vi regala qualche attimo di pace in più.

Oroscopo Paolo Fox Acquario, 13 aprile: lavoro

In ambito lavorativo, cari Acquario, le stelle vi proteggono, soprattutto se deciderete di dedicarvi al vostro lato più fantasioso!

Gli stimoli sono molti e siete decisamente pronti a farvi notare per ciò che sapete fare. Cercate di mantenere un profilo basso nelle comunicazioni invece, c’è chi non ha bisogno di sapere proprio tutto su di voi.

Oroscopo Paolo Fox Acquario, 13 aprile: fortuna

La presenza di Marte ancora nel segno, cari Acquario vi porta tanta forza e per un paio di giorni avrete molta voglia di dimostrare ciò di cui siete capaci!

L’impazienza non è una cosa che va perseguita da domani, meglio accettare con calma ciò che arriva e godersi il più possibile un week end dedicato agli affetti.

