Oroscopo Paolo Fox Bilancia domani 13 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 13 aprile per i nati sotto il segno della Bilancia porta ancora la necessità di prendere decisioni importanti. Ne avete talmente bisogno che siete pronti a chiudere degli accordi che tentano di risolversi da molto tempo, ma grazie alle stelle favorevoli avete la possibilità di ragionare e capire con calma cosa è meglio fare!

Per quanto riguarda i sentimenti, l’oroscopo consiglia di vivere questo fine settimana in arrivo in modo da esaltare le emozioni, avete bisogno di riscoprire quanto può essere forte un legame. Anche per voi rimane necessario agire in tutto entro i primi giorni di maggio, ormai sapete che in quei giorni sarà difficile ottenere ciò che volete.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 13 aprile: amore

In amore, cari Bilancia, c’è bisogno di ritrovare materialmente il tempo da dedicare al partner o a voi stessi, se sentite il bisogno di fare nuovi incontri! Ultimamente forse siete stati occupati da altro, tanto che adesso dovete correre per recuperare. Questo per voi rimane un periodo di revisione dei rapporti, cercate di trovare la soluzione più giusta per voi.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 13 aprile: lavoro

In ambito professionale, con l’aiuto sempre utile di Saturno, state cercando di capire cosa chiudere e cosa portare avanti in tempo, prima che un maggio poco disponibile vi blocchi i piani!

Verso la fine di questo mese avrete modo di capire cosa merita la vostra attenzione e cosa si può tranquillamente tralasciare.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 13 aprile: fortuna

Lasciare indietro dei pesi inutili ovviamente non può che far bene al vostro benessere, cari Bilancia, ma non solo!

Prepara anche il terreno per possibili nuovi progetti che state portando avanti con molto impegno. Per non incappare nella forza di un Giove opposto da maggio, meglio concludere le trattative in questo mese di aprile, l’arrivo del Sole presto vi aprirà nuove possibilità.

