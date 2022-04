Oroscopo Paolo Fox Gemelli domani 13 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox per domani 13 aprile per i nati sotto il segno dei Gemelli consiglia di non comunicare troppo anche quando non serve, perché potreste farvi sfuggire delle notizie importanti! Nelle prossime settimane si potrà sviluppare qualcosa di nuovo e innovativo, ma nel frattempo dovrete aspettare ancora un po’, cosa che vi procura non pochi grattacapi perché non vi piace restare a guardare.

Anche se i pianeti sono un po’ elettrici e non vi danno una mano, in qualche modo riuscite a mantenere il sangue freddo, non dimenticate le spese previste e non, cercate di seguire il corso delle cose senza forzare troppo la mano al destino.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli, 13 aprile: amore

In amore, cari Gemelli, serve pensare bene prima di muovere critiche, questa Venere vi stimola troppo in questo senso e potreste alimentare degli scontri diretti con chi vi sta accanto! Evitate di intraprendere percorsi troppo complicati, vi serve una storia con chi è disponibile e vuole ricambiare il vostro affetto in modo completo.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli, 13 aprile: lavoro

Sul lavoro, cari Gemelli, state affrontando molte cose da portare avanti, se vi dedicherete con impegno a questi progetti, che potranno concretizzarsi a maggio, potreste avere delle belle sorprese. Il cielo è decisamente propositivo nella professione, ma ci vuole comunque concentrazione per affrontare il periodo, molto presto potreste sentire un po’ di agitazione nervosa da dover gestire.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli, 13 aprile: fortuna

Da domani potreste sentirvi un po’ annoiati, forse perché avete capito che la vostra forza esplosiva va tenuta sotto controllo, almeno per ora che siete in fase di pianificazione più che di realizzazione!

Per mantenere un buon livello di benessere tenete a bada l’umore, vi servirà per gestire al meglio le innovazioni in arrivo.

