Oroscopo Paolo Fox Pesci domani 13 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox per domani 13 aprile dei nati sotto il segno dei Pesci in un cielo così propositivo è comunque normale incontrare giornate un po’ tese, non sono grandi problemi quelli che vi troverete ad affrontare, ma piccoli fastidi che però in qualche modo frenano la vostra corsa al successo!

Se in amore sentite dei blocchi forse non arrivano dal partner, ma da chi vi sta intorno, in ogni caso non siete inclini ad ascoltare troppo cosa dicono gli altri, ed è un bene perché i vostri sentimenti vanno protetti. Da domani è utile cercare di portare a conclusione dei progetti, ma meglio non stancarsi troppo, il fisico ha bisogno di riprendersi da tutte queste emozioni e da una Luna nervosa.

Oroscopo Paolo Fox Pesci, 13 aprile: amore

In campo amoroso, meglio pensare a come divertirsi, cari Pesci, perché un po’ di stanchezza fisica non può certo fermare la vostra voglia di vivere al meglio i momenti con gli affetti! E allora via libera in questo week end a tutto ciò che vi appassiona, con tutte queste risorse avrete modo di pensare alle emozioni in modo più sereno.

Oroscopo Paolo Fox Pesci, 13 aprile: lavoro

Sul lavoro, cari Pesci, avete voglia di darvi da fare, soprattutto se secondo voi non avete agito abbastanza tempestivamente rispetto ad alcuni progetti! Con questa protezione di Marte in arrivo dal 15 e un Nettuno che assicura equilibrio nelle emozioni potreste davvero vivere momenti di soddisfazione, cercate solo di ricordare di non avere troppe pretese.

Oroscopo Paolo Fox Pesci, 13 aprile: fortuna

Questo Giove protegge le vostre energie e il vostro benessere, cari Pesci, se sentite che è tempo di attivarvi, fare sport oppure movimentare le vostre giornate fino ai primi giorni di maggio avrete tempo da dedicare anche a voi stessi.

In questi giorni però cercate di non stancarvi troppo, vivete con intensità i momenti piacevoli.

