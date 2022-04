Oroscopo Paolo Fox Sagittario domani 13 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 13 aprile per i nati sotto il segno del Sagittario continua a trovare dell’agitazione nel vostro cielo, siete proprio stanchi di aspettare! In realtà dal prossimo mese potrebbero sbloccarsi molte situazioni, intanto dovete imparare a vedere le cose in maniera positiva.

In ambito lavorativo forse sono già arrivate delle proposte che potrebbero interessarvi, ovviamente pensate a come metterle in pratica in un periodo migliore, in cui sarete più stimolati a concludere ciò che vi sta a cuore. Da domani è tempo anche di dimenticare le delusioni in campo sentimentale, se qualcuno vi ha fatto stare male è arrivato il momento di guardare avanti.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario, 13 aprile: amore

In questi giorni, cari Sagittario dovrete scegliere cosa fare, se dovete dimenticare qualcuno o cercare di capire cosa volete davvero dai rapporti, questo è il momento giusto per riflettere! Dal mese di maggio sarà più semplice amare, intanto cercate di superare le delusioni perché dal 15 di aprile anche chi sta insieme da molto dovrà affrontare un po’ di nervosismo.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario, 13 aprile: lavoro

Siete molto impazienti di vedere dei risultati, cari Sagittario, ma questo momento non è adatto per perdere la pazienza oppure fare tutto in modo troppo caotico!

La giornata di giovedì richiede calma, iniziate a preparavi da domani ad affrontare con la giusta concentrazione un lavoro che va seguito da vicino.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario, 13 aprile: fortuna

Anche se per voi non ci sono abbastanza risultati, la verità è che gli impegni vi tengono attivi, da domani il consiglio rimane quello di procedere un passo alla volta e non farsi prendere dall’eccessiva voglia di ottenere tutto in questo momento!

Avete vissuto dei rallentamenti questa settimana, puntate al week end per ritrovare la serenità.

