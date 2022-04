Oroscopo Paolo Fox Scorpione domani 13 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 13 aprile 2022 per i nati in Scorpione rimane un po’ rallentato, anche se il periodo è buono e questo week end vivrete giornate importanti, potreste sentire della stanchezza da questo mercoledì.

Nei rapporti con gli altri è possibile un recupero, se deciderete di riflettere bene su cosa può avervi creato problemi fino a questo momento, mentre in amore se pensate di dover chiarire in coppia a causa di insicurezze o incertezze nel rapporto meglio affrontare tutto nella giornata di domenica, quando la Luna arriverà nel vostro segno e ci sarà più possibilità di contare sulla comunicazione e la voglia di risolvere.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione, 13 aprile: amore

Per quanto riguarda le emozioni, cari Scorpione, in questi giorni avete sicuramente messo sotto pressione chi vi sta accanto, un po’ di insicurezza vi porta a mettere alla prova il partner, ma attenti a non tirare troppo la corda! Nel fine settimana potete trovare il tempo di comunicare, una Venere favorevole concede anche spazio per le nuove amicizie.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione, 13 aprile: lavoro

Sul lavoro, cari Scorpione, c’è bisogno di più attenzione verso le società, dopo giorni presi dalla pigrizia, da domani potreste sperimentare un periodo in cui ciò che arriva ha l’aria di portare buone notizie!

Le spese devono ancora essere tenute a bada, non siete in condizione di esagerare con passi in avanti troppo ambiziosi.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione, 13 aprile: fortuna

Il consiglio di questo oroscopo di Paolo Fox è quello di tenere da conto le energie, sicuramente non darle per scontate, ma capire come usarle a vostro vantaggio!

Questo week end potrete vivere momenti piacevoli in famiglia e con chi vi vuole bene, cercate quindi di non cedere a del nervosismo, il cielo vi protegge.

