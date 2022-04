Cristina Chiabotto incinta per la seconda volta: l’annuncio ufficiale della showgirl e la prima foto

A meno di un anno dalla nascita della primogenita, Cristina Chiabotto e il compagno Marco Roscio, annunciano di aspettare il secondo figlio. Per la coppia si tratta della seconda Pasqua in dolce attesa, e proprio come era avvenuto a gennaio 2020 per la prima figlia Luce Maria, l’annuncio arriva attraverso il profilo Instragram della conduttrice.

Cristina Chiabotto incinta per la seconda volta: i dettagli

Da diverse settimane si stava iniziando a parlare della possibile seconda gravidanza di Cristina Chiabotto, ma fino ad ora non si aveva alcuna conferma ufficiale da parte della coppia. Per l’annuncio la showgirl ha scelto la giornata di Pasqua, attraverso una foto sul suo profilo Instagram nella quale si intravede già il pancione, oltre alla manina della piccola Luce Maria.

“Ho vissuto una Pasqua speciale con le persone che amo”, scrive la conduttrice, “e per questo mi sento piena di gratitudine”. Continua poi con l’annuncio vero e proprio della seconda gravidanza: “Torno da voi con la sorpresa più bella che potessi desiderare, la vita. Sono emozionata nel raccontarvi che presto saremo in 4”. Per ora non si sa, però, nulla sul sesso del futuro nascituro, ma basterà attendere probabilmente pochi giorni.

Il post instagram dell’annuncio

Le nozze con Marco Roscio e l’arrivo di Luce Maria

Era la fine di settembre 2019 che Cristina Chiabotto convolava a nozze con l’imprenditore Marco Roscio, in una cerimonia con circa 400 invitata nella chiesa di Sant’Uberto a Venaria.

La conduttrice era appena uscita da una lunga relazione con Fabio Fulco, storico fidanzato della Chiabotto con il quale era stata assieme per 12 anni.

Fin dei primi momenti dopo il matrimonio i fan avevano iniziato a supporre un’imminente gravidanza, ma l’annuncio ufficiale e’ arrivato solamente a gennaio 2021.

Anche in quell’occasione la showgirl aveva scelto di annunciarlo attraverso i social, mentre il nome e il sesso della piccola erano stati annunciati a Verissimo pochi giorni dopo.