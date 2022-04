Isola dei Famosi, Roger Balduino piange in diretta per il figlio: cosa è successo in trasmissione

Roger Balduino durante l'ultima puntata in diretta dell'Isola dei famosi è scoppiato a piangere per via del figlio, cosa è successo nel dettaglio e perché non ne può parlare

L’ultima puntata dall’Isola dei famosi si è conclusa con eliminazione di Jeremias Rodriguez, che ha sorpresa ha deciso di lasciare definitivamente l’isola. Dopo il consueto momento dell’eliminazione, però, ad attirare l’attenzione dei telespettatori è stato Roger Balduino, che è scoppiato a piangere durante il collegamento con lo studio e Ilary Blasi.

Roger Balduino, gli auguri e le lacrime

Durante il momento delle nomination nell’ultima puntata dell’Isola dei famosi Roger Balduino ha chiesto la possibilità di “fare gli auguri ad una persona speciale”, riferendosi ad un certo Endrick. Non è riuscito a mantenere, però, la commozione, venendo incalzato da Ilary preoccupata che si potesse trattare di un suo amico al quale era successo qualcosa di grave.

Subito Estefania Bernal, la compagna di Roger sull’Isola, rassicura che si tratta solamente di “una persona in Brasile”. Ma il pianto di Roger non si placa e Ilary pone la fatidica domanda: “è tuo figlio?”. Estefania ha confermato, spingendo Roger a confessare che si trattava proprio del figlio che compiva 11 anni, era la prima volta che lo nominava in diretta.

Roger e il figlio: “Non ne posso parlare”

Dopo la rivelazione, Roger si è ricomposto, spiegando a Ilary e ai telespettatori di non poter parlare liberamente del figlio per via di ragioni legali, e per un divieto imposto dalla madre del bambino.

Ilary Blasi ha subito cercato di indagare la situazione, assicurandosi che Roger parli e veda il figlio.

“Ci sentiamo tutti i giorni e posso vederlo, ma non posso nominarlo in questo reality”, ha confermato il naufrago in Honduras. Non apparirà, infatti, una sorpresa il figlio di Roger Balduino, almeno non per chi lo segue sul suo profilo Instagram, ricco di foto in compagnia del figlio che vive con la madre in Brasile.