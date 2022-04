I tifosi del Liverpool omaggiano Cristiano Ronaldo dopo la morte del figlio. Il video del coro allo stadio

La tifoseria inglese si è unita nel dolore della famiglia di Cristiano Ronaldo, colpita dal grave lutto della morte di uno dei due gemelli nati lo scorso 18 aprile. La gravidanza era stata annunciata con grande emozione dalla coppia, già genitori di 4 bambini, che svelava che si trattava di due gemelli.

Come annunciato dallo stesso Ronaldo con un comunicato pubblicato sui suoi profili social, uno dei due bambini, il maschietto, non è sopravvissuto al parto. Sono giorni di angoscia e di dolore per la famiglia, che ha apprezzato moltissimo l’emozionante omaggio della tifoseria.

I tifosi del Liverpool cantano per Cristiano Ronaldo e Georgina

Nei diversi video postati sui social si vede l’intero settore dello stadio riservato ai tifosi del Liverpool intonare le note di You’ll never walk alone, scandito da numerosi applausi.

Così la tifoseria ha voluto rendere omaggio e mostrare vicinanza a Ronaldo e alla sua famiglia in questo momento difficile.

A massive round of applause in the 7th minute at Anfield for @Cristiano, followed by the singing of You’ll Never Walk Alone. pic.twitter.com/byIY8UyPQf — This Is Anfield (@thisisanfield) April 19, 2022

Al coro si sono uniti anche i tifosi del Manchester United ed entrambe le panchine. Il gesto è stato commentato dai giornalisti sportivi britannici con gli aggettivi: “Respectfull class” ovvero rispettoso e di classe.

Il coro si è innalzato intorno al settimo minuto dall’inizio del match, tra i tifosi del Liverpool c’è stato anche chi ha sventolato la maglia del campione.

Lo stupendo omaggio di Anfield a Ronaldo e la sua famiglia per la perdita.

È sempre bello questi piccoli gesti umanità, chapeau ai tifosi del Liverpool❣️🙌🏾.#LIVMUN pic.twitter.com/9r7byY1OHD — Eddy (@DiamaXIV) April 19, 2022

La commozione della sorella di Ronaldo

Uno dei tanti video dell’omaggio a Ronaldo e alla sua famiglia è stato ripostato nelle storie dalla sorella del calciatore, Elma, che ha scritto: “Grazie per questo Liverpool. Non dimenticheremo mai quello che hai fatto oggi“, aggiungendo un emoji, mentre l’altra sorella, Katia ha scritto semplicemente “Oltre il calcio”.

Il sostegno degli inglesi alla famiglia di Ronaldo

Quello dei tifosi non è stato l’unico messaggio di sostengo alla famiglia di Cristiano Ronaldo.

Poco dopo l’annuncio la community di All on the Board, le famosissime lavagnette delle stazioni della metropolitana di Londra, ha postato un dolce messaggio di sostegno per il calciatore: “Alcuni bambini nascondo per diventare angeli e diventare un dono per il paradiso.

Restando nei cuori spezzati dei genitori e della loro famiglia per sempre, mentre imparano a volare con le loro ali in paradiso, dove nessuno può fare loro alcun male, invece di imparare a camminare sulla terra. Noi soffriamo il lutto per loro chiedendoci perché non possiamo stare insieme”.

La lavagnetta è stata pubblicata sulla pagina ufficiale con tanto di ulteriore dedica: “Mandando affetto a Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez e alle loro famiglie.

Che il loro piccolo riposi in pace. Un pensiero anche a tutte le persone che stanno vivendo lo stesso terribile dolore”.