La sorella di Cristiano Ronaldo parla dopo il tragico lutto per la morte del figlio del campione e della compagna, Georgina Rodriguez. Parole che ricalcano un altro dramma familiare.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez hanno perso uno dei due gemelli durante il parto, e nelle ore del dramma tutto il mondo si è stretto intorno al campione e alla compagna. Katia Aveiro, sorella di CR7, ha affidato ai social uno straziante messaggio che sintetizza il dolore della famiglia per il terribile lutto. Parole che ricalcano un altro dramma impresso nella vita privata del calciatore.

Morto il figlio di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, la sorella del campione parla dopo la tragedia

Poche ore fa, Cristiano Ronaldo e la sua compagna hanno annunciato la morte del figlio, uno dei due gemelli che aspettavano e che hanno perso tragicamente durante il parto.

Immediata la reazione commossa del mondo del calcio e dei fan del calciatore, cui seguono le reazioni social della sua famiglia.

A partire dalla sorella di CR7, Katia Aveiro, che su Instagram ha scritto uno straziante messaggio dopo la perdita del nipotino: “Il nostro angioletto è già in grembo a papà… E la nostra bambina è lì ferma, forte e piena di salute e ci mostrerà ogni giorno che solo l’amore conta“.

Nel suo messaggio, Katia Aveiro ha ricordato un altro dramma vissuto dalla famiglia: la morte del padre di Cristiano Ronaldo, Denis Aveiro, scomparso quando il calciatore aveva 20 anni.

Un pensiero condiviso anche dalla madre del campione, Dolores Aveiro, stretta nel silenzio dopo la tragedia.

Lo strazio di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez per la perdita del figlio: il messaggio sui social

L’annuncio di Cristiano Ronaldo è arrivato ieri, a spezzare la gioia del momento più atteso dalla famiglia per l’arrivo dei gemelli. Le parole del calciatore portoghese sono state diffuse via social, con una nota intrisa di dolore che ha fatto subito il giro del mondo.

“È con la più profonda tristezza – ha scritto CR7 – che comunichiamo la morte del nostro bambino.

È il dolore più grande che un genitore possa provare. Solo la nascita di nostra figlia ci dà la forza di vivere questo momento con qualche speranza e felicità“.

Questo il messaggio dopo quanto accaduto a lui e alla compagna Georgina Rodriguez, incinta di due gemelli, maschio e femmina, che ha partorito poche ore fa. Il loro bimbo non ce l’ha fatta. “Siamo devastati da questa perdita e chiediamo privacy in questo momento così difficile – ha aggiunto il giocatore -. Bambino nostro, tu sei il nostro angelo. Ti ameremo per sempre“.