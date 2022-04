Oroscopo di domani 22 aprile 2022. Amore, lavoro, fortuna, segno per segno nell’oroscopo di domani

Oroscopo di domani 22 aprile 2022. Sei curioso di sapere cosa dicono le stelle sul tuo segno zodiacale? Fatti consigliare su amore, lavoro, fortuna e tanto altro ancora.

Curioso di sapere come andrà il 2022? Leggi le previsioni di:

Sei curioso di sapere se sei tra i 4 segni più fortunati per l’anno 2022? Scoprilo!

L’oroscopo di domani, segno per segno, continua sotto il video.

Oroscopo Ariete

Giornata agguerrita, sostenuta dal cielo, che vi permetterà di prendere in mano le redini della vostra vita per indirizzarla dove più desiderate. Programmate al meglio i vostri obiettivi per non perderveli strada facendo.

Sul lavoro respirerete aria nuova e positiva, mentre l’amore potrà (ancora) aspettare.

Oroscopo Toro

Giornata fantastica, costruttiva e soddisfacente, soprattutto se siete dei liberi professionisti: sul lavoro non vi batterà nessuno! I vostri sforzi professionali aumenteranno anche i vostri guadagni. Qualche gioia all’orizzonte anche per l’amore, che vi regalerà emozioni mai provate prima.

Oroscopo Gemelli

La vita sentimentale si evolve a vostro favore. Sfruttate le amicizie, che vi daranno l’appoggio necessario anche sul lavoro e sull’aspetto economico.

Momento positivo per sistemare questioni in sospeso, rinnovare il guardaroba, rivedere l’arredamento della casa e prendervi cura del vostro aspetto.

Oroscopo Cancro

Potrebbero insorgere discussioni nella vita di coppia in merito ai beni comuni, alimentate dal vostro nervosismo e dalla vostra indecisione. La Luna in Capricorno vi causerà un certo malumore, ma non sul lavoro, dove vi renderete conto di aver preso finora sempre le scelte migliori. Se lascerete decidere al partner, comunque, anche l’amore otterrà una tregua.

Oroscopo Leone

Oggi dovrete fare a meno di determinazione e sicurezza, due caratteristiche che solitamente vi accompagnano.

Prima di consegnare un lavoro ricontrollatelo attentamente per evitare errori. Sul lato finanziario non avrete problemi, così come nella vita di coppia. Relax!

Oroscopo Vergine

La Luna festeggia con Venere, Urano, Mercurio e Nettuno, il che vi porterà una meravigliosa ventata di aria fresca. Potrete continuare il vostro gioco tenendo tutti in pugno. Nella vita di coppia sarà il partner, però, a tirare le fila della relazione: lasciateglielo fare, vi darà serenità.

Oroscopo Bilancia

La regola di oggi è: fate quello che desiderate senza pensarci troppo.

La felicità è a portata di mano, dovete solo coglierla e godervela. Sul lavoro sarete costretti a rimandare un progetto, ma tanto meglio, oggi non sarebbe stato il momento migliore. L’amore vi chiederà di scendere a compromessi: accettateli e tutto filerà liscio come l’olio.

Oroscopo Scorpione

Un’ottima giornata si prospetta di fronte a voi: aria di rinnovamento, perfetta per realizzare tutti quei progetti che vi stanno a cuore. La Luna in Capricorno vi appoggia in amore e, se siete single, avrete modo di conoscere una persona interessante.

Oroscopo Sagittario

Finalmente troverete la spinta giusta per esprimere emozioni e sentimenti, in modo da rafforzare i vostri legami interpersonali.

Nel lavoro potrete consolidare le vostre doti, soprattutto perché spinti dal denaro che, ultimamente, sta decisamente aumentando.

Oroscopo Capricorno

Un cielo spaziale si erge sopra di voi: dimenticatevi del passato e concentratevi sul presente! Ottima giornata per il lavoro, gli astri saranno dalla vostra parte. In amore avrete voglia di una serata romantica, mano nella mano, a guardare l’orizzonte con il vostro partner.

Oroscopo Acquario

Sarete particolarmente riflessivi, il che rallenterà notevolmente il vostro solito ritmo.

Lavoro, amore e amicizie procederanno molto bene, senza nessuna novità. L’unica nota stonata riguarderà ansie e pensieri in merito alla famiglia, che non vi concede lo spazio di cui avete bisogno.

Oroscopo Pesci

Spendervi per gli altri è l’unico modo che conoscete per dimostrare il vostro affetto, ma non sottovalutate troppo le vostre esigenze e non fatevi carico di problemi che non vi riguardano. In amore arriveranno delle novità: una persona che stimate potrebbe sorprendervi inviandovi un messaggio inaspettato.