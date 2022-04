Liliana Resinovich: la rivelazione sui messaggi in codice tra la donna e l’amico Claudio Sterpin

Morte di Liliana Resinovich: l'amico Claudio Sterpin, per la prima volta, rivela il significato dei messaggi in codice tra lui e la 63enne, scomparsa e trovata senza vita a Trieste.

Il giallo di Liliana Resinovich va avanti da mesi e poche ore fa, nel tessuto di un racconto sul loro presunto rapporto d’amore, l’amico della donna, Claudio Sterpin, ha svelato pubblicamente il contenuto dell’ultima telefonata ricevuta dalla 63enne prima della misteriosa scomparsa (culminata nel ritrovamento del suo corpo nel parco dell’ex ospedale psichiatrico di San Giovanni, a Trieste, il 5 gennaio scorso). L’uomo, rispondendo alle accuse di aver inventato una relazione avanzate del marito della donna, Sebastiano Visintin, ha rivelato il presunto significato dei messaggi in codice che si sarebbero scambiati per comunicare il reciproco affetto.

Liliana Resinovich: il contenuto dell’ultima telefonata con Claudio Sterpin

Claudio Sterpin è tornato a parlare davanti alle telecamere sul caso di Liliana Resinovich, la 63enne di Trieste scomparsa ill 14 dicembre 2021 e trovata senza vita – il cadavere in alcuni sacchi nel parco dell’ex ospedale psichiatrico di San Giovanni – il 5 gennaio scorso.

Né lui né il marito della donna, Sebastiano Visintin, credono all’ipotesi di suicidio (che sarebbe dominante sul tavolo delle indagini) e Sterpin è stato accusato da quest’ultimo di essersi inventato una relazione con la donna sostenendo che volesse la separazione dal coniuge.

Poche ore fa, a La vita in diretta, Claudio Sterpin ha ribadito di aver avuto un legame con la 63enne e ha rivelato davanti alle telecamere il contenuto dell’ultima telefonata tra loro – alle 8.22 del giorno della sparizione – e il presunto significato di alcuni “messaggi in codice” che i due si sarebbero scambiati via telefono. Secondo Sebastiano Visintin, dopo quella conversazione telefonica “deve essere successo qualcosa” alla moglie. Cosa, ancora, non si sa.

“Io in quella chiamata delle 8 e 22 – ha dichiarato Sterpin – che ha fatto lei, lei mi ha chiamato, ho parlato quasi niente.

Ha parlato solo lei per dirmi ‘Devo andare alla Wind di via Battisti a fare un’operazione, cercherò di essere là alle 9, quando aprono, e farò una mezz’oretta di ritardo’. Questo è tutto ciò che è successo quella mattina“.

L’uomo ha poi raccontato che, infine, Liliana Resinovich gli avrebbe detto “Dopo ne parliamo“. Una frase a cui Sterpin non sarebbe riuscito a dare precisa connotazione in quanto, poco dopo, della donna si sarebbe persa ogni traccia.

I presunti messaggi in codice tra Liliana Resinovich e Claudio Sterpin

Nel corso della stessa intervista in trasmissione, Claudio Sterpin ha portato dei presunti riscontri sul suo legame sentimentale con la 63enne.

Si tratterebbe di messaggi in codice che si sarebbero spesso scambiati via telefono per comunicare il loro affetto reciproco.

“Sciogliamo il dubbio: per non perdere troppo tempo – ha dichiarato Claudio Sterpin – a scriverci ‘Ciao amore mio’, la C è la lettera con cui comincia ‘Ciao’, la ‘A’ per ‘amore’, la ‘M’ è la lettera con la quale comincia ‘mio’. ‘Ciao amore mio’ uguale ‘3-1-11’ come numero (delle predette iniziali secondo l’ordine alfabetico, ndr).

Ci dicevamo semplicemente questo o con le 3 iniziali, ‘Cam’, o con i 3 numeri“.

Si sarebbe trattato di abbreviazioni per comodità di comunicazione, secondo l’uomo, e non per occultare la loro relazione: “Non ci stavamo nascondendo. Preferiva un linguaggio di questo tipo fra di noi. Questo era il modo di comunicare tra noi“.

Sebastiano Visintin contro Claudio Sterpin: “Vergognati“

Secondo Claudio Sterpin, Liliana Resinovich gli avrebbe confidato di voler cambiare vita e di voler lasciare il marito, ponendo così fine a un matrimonio che non sarebbe stato felice. Una versione fortemente respinta da Visintin, che continua a dirsi ignaro di una simile intenzione della 63enne e rilancia: “Si è inventato tutto, infangando mia moglie, un povero marito.

Vergognati“.

“Devo ricordare a Sebastiano (Visintin, ndr) – ha replicato Sterpin a La vita in diretta – che io non mi vergogno perché considero che il loro matrimonio comunque era finito. Era una scelta più di Lilly che mia“.