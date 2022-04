Oroscopo di domani 23 aprile 2022. Amore, lavoro, fortuna, segno per segno nell’oroscopo di domani

Oroscopo di domani 23 aprile 2022. Sei curioso di sapere cosa dicono le stelle sul tuo segno zodiacale? Fatti consigliare su amore, lavoro, fortuna e tanto altro ancora.

Oroscopo Ariete

Sarete entusiasti, ottimisti e allegri segnando, così, numerosi punti a vostro favore con chi vi circonda. La Luna vi spinge a cercare ovunque novità, anche in amore, dove potreste lasciarvi prendere la mano e iniziare una nuova avventura sentimentale.

Oroscopo Toro

Oggi sarete un po’ in down: alcune emozioni vi turbano il cuore e siete propensi a prendervi una pausa di riflessione. Nonostante lo stato d’animo avrete ragione su alcune questioni ma, per amore del quieto vivere, sarà meglio lasciar stare e passare oltre.

Oroscopo Gemelli

La Luna sarà dalla vostra parte, dandovi la carica emotiva per spendere e soddisfare alcuni vostri desideri. La vostra rete di conoscenze si amplierà e nessuno riuscirà a frenare il vostro ottimismo. Godetevela finché dura!

Oroscopo Cancro

Avrete bisogno di aiuto nella risoluzione di una questione importante e arriverà una persona fidata in vostro soccorso.

Non sarete diffidenti, soprattutto perché gode della vostra stima più profonda. La passione per il partner vi travolgerà, ma il dialogo potrebbe scarseggiare: cercate del tempo, quindi, per risolvere le discussioni in sospeso.

Oroscopo Leone

Luna ostile, nella giornata di oggi, quindi siate prudenti. Staccate la spina per contrastare il nervosismo, magari concedetevi una gita fuori porta per tenervi a distanza dalle persone che vi irritano. Dedicatevi al vostro benessere e state alla larga da situazioni che non conoscete abbastanza bene.

Oroscopo Vergine

Giornata tranquilla, forse anche troppo. Avrete modo di dedicarvi alla sistemazione della casa, dalle pulizie al giardino e di sonnecchiare comodamente sul divano. Dedicatevi a voi stessi e non permettete agli altri di rovinare l’atmosfera che vi avvolge.

Oroscopo Bilancia

Il cielo è dalla vostra parte e vi aiuterà a superare gli ostacoli mantenendo una calma impeccabile. Per natura, non siete molto propensi ai cambiamenti ma ricordati che la vita è bella proprio perché può variare da un momento all’altro. E se avete voglia di lanciarvi in un’avventura romantica, fatelo senza pensarci troppo!

Oroscopo Scorpione

La Luna in Acquario di preannuncia una giornata piuttosto movimentata: familiari, amici e partner punteranno il dito contro di voi. Rispondete a tono, accettando le critiche e riflettendo sui vostri difetti. Evitate lo stress e non fate scelte sbagliate, concedendovi qualche ora di sonno in più per recuperare le energie.

Oroscopo Sagittario

Sarete iperattivi: risolverete tutte le faccende in sospeso da tempo in men che non si dica. La vostra energia sarà evidente a tutti e, grazie al supporto della Luna nel terzo campo, anche la sfera affettiva si preannuncia maliziosa al punto giusto.

Oroscopo Capricorno

Le spese pazze degli ultimi mesi cominceranno a farsi sentire: come recuperare, adesso, il conto in rosso? Anche il lavoro, che sembrava aver preso una direzione perfetta, sembra non soddisfarvi abbastanza. Prendetevi il weekend per rilassarvi e riprendere al meglio già da lunedì.

Oroscopo Acquario

Fine settimana sereno, esattamente come il resto della settimana. Avrete modo di riflettere sulle vostre relazioni di amicizia, facendo maggiore chiarezza su chi conti realmente per voi. A casa arriverà il momento di rivedere l’organizzazione interna in modo da mettere più ordine.

Oroscopo Pesci

Il weekend sarà l’occasione perfetta per lasciare andare il senso di stanchezza che vi accompagna da tutta la settimana. Sarete stremati sul lavoro, così come a casa. Prendetevi del tempo per dedicarvi alle faccende domestiche e dormire di più.