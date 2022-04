Maria Teresa Ruta chi è: la carriera e gli amori della showgirl, giornalista sportiva e conduttrice televisiva

Maria Teresa Ruta è una donna che può vantare di una bellissima carriera, partendo da Miss Muretto di Alassio, passando ad essere una giornalista specializzata in sport, fino a diventare una famosa conduttrice televisiva. Negli anni si è parlato molto di lei per il matrimonio avuto con il giornalista sportivo Amedeo Goria e i suoi numerosi flirt con uomini famosi.

Chi è Maria Teresa Ruta

Maria Teresa Ruta è nata il 23 aprile del 1960 a Torino. Rimane nella città natale per tutta l’infanzia fino a concludere le superiori. Una volta ottenuto il diploma di maturità decide di avvicinarsi al mondo dello spettacolo.

La sua partecipazione e vittoria a Miss Muretto di Alassio le permette di farsi notare, così si trasferisce a Roma e inizia a fare i suoi primi provini.

La sua carriera decolla negli anni Ottanta, periodo in cui la showgirl appare come soubrette in alcuni programmi televisivi Rai. Nel 1984 esordisce come conduttrice televisiva di Caccia al 13, programma sportivo di Rete 4. Qualche anno dopo conduce Domenica Sportiva a fianco di Sandro Ciotti.

Negli anni Novanta abbandona il mondo dello sport per avvicinarsi al mondo dell’intrattenimento. Inizia con la conduzione dello Zecchino d’oro per seguire con Giochi senza frontiere e Uno Mattina estate.

Nel 2003 partecipa al reality show L’Isola dei Famosi e negli ultimi anni la si vede spesso in programmi come Pomeriggio cinque e Live – Non è la d’Urso.

Nel 2021 decide di partecipare al Grande Fratello Vip con la figlia Guenda Goria per passare più tempo con lei e per farsi conoscere realmente al pubblico italiano.

Gli amori della showgirl italiana

Maria Teresa Ruta, nel 1987, ha sposato il giornalista sportivo Amedeo Goria. La coppia ha avuto due figli: Guendalina, detta Guenda, nata nel 1988, e Gianamedeo nato nel 1992. I due, dopo un periodo di separazione, hanno poi divorziato ufficialmente nel 2004.

Dal 2006 la Ruta ha un compagno, il fisioterapista Roberto Zappulla. I due coronano il loro amore nel 2015 e attualmente vivono a Luino.

Nel 2021, al Grande Fratello Vip, sono emersi numerosi flirt passati che la conduttrice italiana aveva tenuto per lei.

Sono usciti i nomi di uomini famosi quali Alain Delon, il principe Alberto, il cantante Francesco Baccini e anche Telemaco, allora il fidanzato della figlia Guenda.

Curiosità su Maria Teresa Ruta

La conduttrice, il 14 agosto 1977, ha subito un tentativo di stupro a Trastevere.

Mentre nel 2018 ha raccontato di essere stata molestata da un dirigente Rai nel 2004. Dopo che lei si sarebbe tirata indietro, sottraendosi all’uomo, non le fu più rinnovato il contratto. Ha aggiunto di non averlo denunciato per non rovinare la famiglia di quell’uomo.

Maria Teresa Ruta ha sofferto di anoressia. A 18 anni, per settimane ha smesso di mangiare e si nutriva solo con succhi di pompelmo e di rape, arrivando a perdere 14 kg. Dopo un periodo di riposo e in cura da un medico, ha scelto di riprendere in mano la sua vita e dedicarsi a se stessa.