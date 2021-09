Amedeo Goria: chi è il giornalista, ex marito di Maria Teresa Ruta, nell’occhio del ciclone al GF Vip

Chi è

Amedeo Goria è tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 6 iniziato lo scorso 13 settembre. Il giornalista e conduttore si è già fatto notare per il suo comportamento poco rispettoso nei confronti della fidanzate e, più in generale, delle donne. Ma cosa sappiamo della sua vita privata e professionale? Scopriamone i dettagli insieme.

Amedeo Goria: gli esordi e la carriera da giornalista

Nato a Torino il 16 febbraio 1954, Amedeo Goria mostra un particolare interesse per il giornalismo sin da piccolo.

Dopo aver frequentato il liceo classico e l’università di Lettere con indirizzo storico, diventa giornalista professionista nel ’76. Lavora per diverse testate, tra cui la Gazzetta del Popolo, Tuttosport, il Corriere della Sera, Il Messaggero e Il Giorno.

Nel 1987 approda alla Rai lavorando per il TG1 e passando poi a Rai Sport. Oltre ad essere un ottimo giornalista, in Rai può esprimere le sue doti anche davanti alla telecamera. Gli vengono affidate le conduzioni di importanti programmi sportivi e non: La Domenica Sportiva, Pole Position e Uno Mattina Estate solo per citarne alcuni.

Goria si è cimentato anche nella recitazione cinematografica e teatrale e, nel 2020, ha esordito anche nel mondo dell’editoria con il suo primo libro – Il sacrificio del re – ambientato nel mondo del calcio.

Il 16 febbraio 2021 il giornalista e conduttore è andato in pensione, lasciando la Rai dopo 34 anni di servizio. Ora, a 67 anni, ha deciso di intraprendere una nuova carriera televisiva. Amedeo Goria è uno dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip. La sua partecipazione arriva dopo quella dell’ex moglie e della figlia maggiore dello scorso anno.

La vita privata e gli amori di Amedeo Goria

Com’è noto, Amedeo Goria è l’ex marito della famosa conduttrice tv Maria Teresa Ruta.

La coppia si è sposata nel 1987 e, dal loro amore, nacquero 2 figli: Guendalina ‘Guenda’ Goria nel 1988 e Gianamedeo Goria nel 1992.

Il matrimonio tra Goria e la Ruta si è incrinato dopo circa 9 anni. Nel 1996 i 2 iniziano a vivere in case diverse. Nel 1999 arriva la separazione e, nel 2004, il divorzio viene formalizzato dal tribunale. Le cause del loro allontanamento sono da ricercare nei comportamenti di lui. Il conduttore non ha mai fatto mistero dei suoi tradimenti e, in questi anni, abbiamo imparato a conoscerlo come viveur e donnaiolo.

Il suo atteggiamento un po’ lascivo e la fine del matrimonio con Maria Teresa Ruta ha inciso molto sul rapporto con i figli. Nonostante siano molto legati, Guenda Goria ha ampiamente parlato del rapporto altalenante con il padre nel corso della sua permanenza al GF Vip 2020.

Nel corso dell’ultimo anno Amedeo Goria si è fidanzato con Vera Miales, una modella e influencer moldava di 31 anni più giovane di lui. Malgrado intimità e feeling caratterizzino questa relazione, il giornalista ha shoccato tutti dichiarando di entrare nella casa più spiata d’Italia da single.

L’esperienza al Grande Fratello Vip

Dopo un ingresso così discusso, pare che Amedeo Goria sia deciso a far parlare di sé il più possibile. I suoi atteggiamenti e la clamorosa vicenda con Ainett Stephens hanno fatto infuriare la fidanzata che da lui vorrebbe un figlio, mentre Goria si è detto assolutamente contrario.

L’episodio hot con l’ex gatta nera de Il mercante in fiera, non ha sollevato l’indignazione solo di Vera Miales ma di tutto il pubblico. In più, già travolto dalle accuse di sessismo in sole 2 settimane di reality, Goria si è trovato nella condizione di dover chiedere scusa a tutte le donne.

Un mea culpa non proprio spontaneo, ma sollecitato dall’intervento a sorpresa della figlia Guenda al quale è particolarmente legato.